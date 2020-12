5 décembre 2020 – par Abdelkhalek Moutawakil -labass

Le Gouvernement de la République Togolaise a exprimé, vendredi, son soutien au “droit du Maroc à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriales” à travers le rétablissement de la libre circulation des personnes et des biens au passage d’El Guerguarat entre le Royaume et la Mauritanie.

Dans une lettre adressée au ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère togolais des Affaires étrangères, de l’Intégration régionale et des Togolais à l’extérieur indique que le gouvernement de son pays appelle “tous les acteurs impliqués” à privilégier la voie du dialogue et de la concertation pour le règlement du différend, dans le respect des résolutions pertinentes des Nations Unies.

Le Togo rejoint ainsi la longue liste des pays arabes, d’Europe, d’Afrique, d’Amérique Latine et des Caraïbes qui ont apporté leur appui à l’intervention pacifique du Royaume à Guerguarat, dans le sud du Sahara marocain, pour chasser les séparatistes du polisario soutenus par l’Algérie, et rétablir la libre circulation sur ce poste-frontière essentiel entre le Maroc et la Mauritanie.