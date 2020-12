Quelque 175 000 migrants vivent sur le territoire mauritanien, attirés par le commerce de la pêche et en atteignant le territoire espagnol depuis ses côtes.

En Mauritanie, les rêves de la mer ne sont pas expliqués, ils sont chuchotés.

Bilal Sow est assis sur le sable devant le port de Nouakchott et donne sur l’océan. Il travaille comme porteur dans la capitale mauritanienne depuis quatre mois et en attendant que les cayucos arrivent avec les prises du jour, il réfléchit à ses projets, qui sont vraiment des vœux. Soulignez les vagues avec une bosse au menton et baissez la voix. «Les îles Canaries, ce n’est pas loin. Si je pouvais en avion… ».

Mais il ne peut pas, dit-il, et c’est pourquoi il est en Mauritanie; bien que je ne voudrais pas. Jusqu’à il y a six mois, il vendait des colliers de coquillages blancs, des personnages sculptés et d’autres objets artisanaux pour les touristes dans les rues de Saint Louis, au nord du Sénégal, mais l’arrivée de la pandémie de Covid-19 et la fermeture des frontières ont asséché les arrivées. international et Bilal l’a laissé sans réseau. «Avant, je vivais plus ou moins bien, je venais payer mes affaires, mais maintenant… Elles sont toutes pareilles là-bas. Les hôtels, boutiques ou restaurants pour étrangers ont tout perdu. Mais si c’est une grande entreprise, vous pouvez tenir bon, si vous êtes petit comme moi, vous ne pouvez pas », dit-il.

A quelques dizaines de mètres, derrière des cayucos colorés, un type en uniforme marron des autorités portuaires apparaît, fumant une cigarette. Il lui est impossible de nous entendre, mais Bilal s’arrête soudainement et regarde le sable. «C’est bon», dit-il pour régler la conversation.

En Mauritanie, personne ne parle ouvertement de ses projets s’il regarde la mer; ce n’est qu’en chuchotant qu’un truisme est admis: pour des milliers d’Africains subsahariens, l’immense et vide pays africain – deux fois la taille de l’Espagne et seulement 4 millions d’habitants – est une zone de transit idéale pour leur rêve d’atteindre les îles Canaries.

Depuis septembre, plus de 1100 personnes ont été interceptées ou secourues au large des côtes mauritaniennes

Bien que sur les près de 175000 migrants subsahariens vivant en Mauritanie, selon les chiffres des Nations Unies, une majorité d’entre eux se déplacent temporairement pour travailler dans le secteur de la pêche, il y en a aussi des milliers qui cherchent à épargner pendant quelques mois avant de se rendre sur le territoire espagnol des plages près de Nouakchott et Nouadhibou, au nord, ou encore des coins moins gardés comme Tanit ou Chami.

Bien qu’il soit impossible de préciser le chiffre exact – dans une enquête de l’Organisation internationale pour les migrations, 80% des migrants interrogés ont déclaré vouloir retourner dans leur pays après quelques mois – il y en a un qui confirme le balancement des cayucos Du sol mauritanien à l’archipel: depuis septembre, plus de 1 100 personnes ont été interceptées ou secourues au large des côtes mauritaniennes. En novembre, toute la ligne maritime ouest-africaine grouillait de bateaux à destination des îles Canaries, qui ont accueilli 8 157 personnes, 42% des près de 20 000 migrants arrivés dans l’archipel depuis le début de l’année. Même lors de la crise des pirogues en 2006, lorsque plus de 31 000 migrants africains ont atteint les îles tout au long de l’année, autant de personnes sont arrivées en un seul mois.

Au marché aux poissons en face de la plage, Mariam Conté accumule suffisamment de sagesse populaire pour savoir que le vol ne s’arrêtera pas. Elle a observé toute sa vie.

Assise au milieu de l’agitation sur une minuscule chaise qui semble sur le point d’éclater, cette Guinéenne aux joues charnues et au sourire éternel garde un œil sur les picotements des gens qui parcourent les stands de poissons, les serveurs qui les esquivent avec leurs brouettes ruisselantes ou les garçons qui, un peu plus loin, raclent les écailles de quelques poissons et les hachent avec des machettes.

En me voyant passer, il affiche des poissons rouges et ouvre leurs branchies pour montrer que son genre est frais. Ce n’est que lorsqu’il sent le désintérêt de l’acheteur qu’il accepte de compter. Elle a un fils de dix ans, c’est pourquoi elle travaille en Mauritanie, et son mari préfère ne pas dire où il est. Il refuse de donner plus de détails personnels, mais accepte de donner son avis. «Pourquoi y a-t-il autant d’Africains subsahariens? Ce n’est pas seulement le manque d’emplois, c’est que les prix ont augmenté partout; normal qu’il y ait tant de garçons qui décident de prendre le risque d’aller en Espagne ».

Mariam n’a pas besoin d’un rapport pour son analyse de la réalité car sa vue de chat suffit. Mais c’est littéral. Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix mondiaux des denrées alimentaires ont fortement augmenté en novembre pour atteindre leur plus haut niveau en près de six ans. Au milieu d’une pandémie mondiale, qui a provoqué une récession économique en Afrique et une crise chez des millions de familles, le panier a augmenté en moyenne de 6,5% par rapport à il y a un an. Pour beaucoup, la réponse à cette corde autour du cou se trouve dans la mer.

Pour l’économiste sénégalais Ndongo Samba Sylla, bien que les souffrances de nombreuses familles n’aient pas été créées par le Covid, la pandémie a davantage percé les humbles poches. «Sur toute la côte ouest de l’Afrique, les restrictions telles que le couvre-feu, les fermetures d’écoles et la paralysie des magasins et des marchés ont eu un impact clair en particulier sur le secteur informel. Et il reste la deuxième vague: le gouvernement mauritanien a annoncé vendredi qu’il fermait des écoles en raison de l’augmentation des cas de Covid-19.

« Au Sénégal, les navires internationaux tuent des poissons et vous ne pouvez pas y vivre »



Malgré les perspectives grises et la diversification des efforts de contrôle des frontières due à la pandémie, l’exécutif de Nouakchott espère remédier à la situation actuelle, comme il l’a fait après la crise de 2006. Contrairement au Maroc, qui a historiquement utilisé la migration en tant qu’outil de pression diplomatique avec l’Espagne, les relations entre les gouvernements espagnol et mauritanien sont bonnes. En plus d’un détachement de surveillance maritime de la garde civile et de la police nationale espagnole dans la ville de Nouadhibou, qui dispose d’un avion C-235 pour patrouiller dans les eaux, entre les deux pays il y a un accord en vigueur depuis 2003 par lequel le pays Africain s’engage à accueillir tout immigré arrivé aux Canaries, quelle que soit sa nationalité, s’il est prouvé qu’il a quitté ou transité sur son territoire.

Bien que la mesure accélère l’expulsion de ceux qui refusent de fournir des informations sur leur origine, le Médiateur et les organisations de défense des droits de l’homme dénoncent que le droit potentiel d’asile ou le statut de réfugié de ces personnes est violé, car certains fuient des zones. de guerre ou de répression, comme en Guinée, au Burkina Faso ou au Mali.

Le contrôle policier plus important est également perceptible dans les quartiers de migrants subsahariens de la capitale tels que Cinquième, Sixième, Sebkha, Tarhil, Kebbe ou Pk10.

C’est pourquoi Boubakar N’diaye, un pêcheur sénégalais, nous rencontre discrètement dans une station-service près de chez lui. Le quartier est jonché de bâtiments bas en briques de béton apparentes, à moitié finis, et ses rues se téléportent à plusieurs kilomètres au sud.

Il n’y a même pas l’ombre des Arabes, des Berbères ou des Maures, contrairement aux quartiers riches, et ici les voisins, tous noirs, portent des vêtements colorés – il y a aussi beaucoup de faux chemises d’équipe de football – communs dans les pays. comme la Guinée ou le Sénégal.

N’diaye nous conduit dans une maison basse au carrelage blanc avec une porte turquoise. Au bout d’un couloir, dans une chambre individuelle avec deux fenêtres, il vit avec ses trois amis d’enfance de Dakar: Sidi, Khaled et Mali Gaye. Les quatre dorment sur le sol et cuisinent sur un poêle en métal directement sur le tapis. Il n’y a pas de meubles. Juste quatre matelas, des morceaux de sandwiches à la crème au chocolat, une bouilloire, des couvertures et des montagnes de vêtements froissés. Il y a aussi des combinaisons et des lunettes, ses outils de travail.

N’diaye, le plus âgé à 32 ans, est la sixième fois qu’il vient en Mauritanie pour travailler dans la pêche sous-marine. Malgré la dureté du travail – il travaille tous les jours sauf le vendredi, de six heures du matin à cinq heures de l’après-midi – et bien qu’il se soit promis de ne pas retourner en Mauritanie, le manque d’opportunités à Dakar l’a poussé revenir. «Au Sénégal, c’est difficile. Les navires internationaux tuent les poissons et vous ne pouvez pas y vivre. En Mauritanie on pêche à une profondeur de 12 ou 14 mètres et en un jour j’attrape au harpon entre 15 et 20 gros poissons, là il faut descendre à 70 mètres pour en avoir moins. Et tout échec signifie que vous vous noyez ».

Bien qu’ils rêvent tous d’aller en Espagne, les quatre amis nient qu’ils vont monter en canoë aux îles Canaries. Ils célèbrent que le salaire en Mauritanie est meilleur que celui de leur pays, mais ils protestent contre le mépris des Mauritaniens blancs et des Arabes. «Ils te parlent mal, comme si étant noir tu étais moins», se lamente Bubakar. Malgré les réticences initiales, les quatre admettent qu’ils connaissent plusieurs compagnons de pêche qui souhaitent se rendre en Espagne. La raison, encore une fois, est dans le portefeuille. «Certains migrants», explique Mali Gaye, «viennent ici pour sauver et partir. Si vous partez du Sénégal cela peut prendre une semaine ou plus pour rejoindre les îles Canaries, par contre si vous partez d’ici c’est plus court et moins dangereux ».

Mais N’diaye dissipe tous les doutes sur ses intentions. Lui non. Ce n’est pas pour tout l’argent du monde qu’il le risquera, dit-il. «Écoutez, je connais la mer et j’ai une femme et une fille. Ma famille dépend de l’argent que je leur envoie d’ici. Que feront-ils si j’essaye d’aller aux îles Canaries et que je meurs?

XAVIER ALDEKOA

NOUAKCHOTT (MAURITANIE)

Traduit de lavanguardia