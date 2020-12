Le ministère de la Santé a annoncé l’enregistrement de 178 nouveaux cas du coronavirus. Cela porte le nombre total des cas de contamination dans le pays à 9 359 cas.

Samedi, la radio mauritanienne qui a cité un communiqué du ministère de la Santé, les cas de guérison ont atteint 7 835 cas, alors que les cas de décès qui ont été confirmés à 184 cas de coronavirus.

Rappelons auparavant que le ministère de l’intérieur et de la décentralisation suite à la recrudescence des cas d’atteinte de coronavirus en Mauritanie a attiré l’attention des citoyens sur le fait que le danger est réel et manifeste et il a appelé à faire preuve de la plus grande prudence.