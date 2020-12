Le consortium ATTM (filiale de la SNIM) / MTC (de la famille Ghadde) ont remporté le 3 décembre 2020, des avenants – relatifs aux contrats routiers Zravia-Tamcheket, Kiffa-Boumeid, et Néma-Achemime – d’un montant d’un montant global d’environ 7 millions USD.

Ainsi les délais d’exécution des routes Zravia-Tamcheket, Kiffa-Boumeid et Néma-Achemime sont prorogés respectivement de 10, 18 et 10 mois pour le groupement ATTM / MTC. D’un coût de plus de 62 millions USD, la réalisation des axes goudronnés en question servira à désenclaver des localités situées au sud-est, à l’est de la Mauritanie.

Les Ghadde se voient attribuer les avenants peu après leur blanchiment dans l’enquête sur la gouvernance Mohamed Ould Abdel Aziz caractérisée par la corruption.

Ce blanchiment procède non pas d’une décision prise par la justice, mais de la volonté du président Ghazouani qui a reçu – le 5 novembre dernier – Bahaye Ould Ghadde, la figure la plus connue de la famille Ghadde, peu après sa garde à vue à la brigade de répression des crimes économiques et financiers.

C’est une cagnotte de 1,4 milliards USD qui a été dépensée dans la réalisation d’infrastructures routières sous le règne de l’ex-président Aziz, chef de l’Etat sur la période 2008/2019. Et la part du lion – en ce qui concerne l’attribution des contrats routiers sous le magistère d’Aziz – est revenue à ATTM et son partenaire MTC de la famille Ghadde.

Par Samba Camara

Financial Afrik – via Cridem