Pour expliquer pourquoi le Tunnel de Choum a été creusé ..

L’histoire de la Borne N°17 .

L’histoire du Tunnel de Choum creusé à cause d’une erreur de « bornage » pour contourner à l’époque , le Rio de Oro espagnol à l’époque (actuel sahara).

En 1956 , un éminent topographe , est chargé de délimiter la frontière entre la Mauritanie et le Rio de Oro .



Le topographe chargè de ce travail , a fait son travail avec beaucoup de conscience professionnelle et a fait intervenir dans ses calculs l’influence que la masse de la falaise exerce normalement (le plomb étant attiré par la montagne) . De ce fait , d’après ses calculs , il plaça la Borne 17 sur la falaise et non dans la plaine .

Il faut savoir aussi que l’Espagne « spéculait » et qu’elle demandait des droits de passage Exorbitants pour que la Miferma fasse passer sa voie de chemin de fer sur le Rio de Oro …

La conséquence a étè que la MIFERMA fit construire le tunnel de CHOUM long de 1892 mètres . Le tunnel , aux dires des spécialistes à coutè la somme de « 1 » milliard de Francs légers de l’époque Uniquement pour que la ligne de chemin de fer reste sur le territoire mauritanien et rejoingne « Point Central » . Mais , c’était le prix à payer et surtout moins cher que les droits demandés par l’Espagne .

Voila l’histoire de ce tunnel « creusé » en plein désert sur le flanc de la falaise de Choum .

Thierry Zouerathie