Le ministère mauritanien de la santé a démenti mardi qu’il y ait un manque ou une rareté du matériel destiné à faire les tests du covid-19, réaffirmant que les moyens sont disponibles gratuitement dans tous les centres, les points de santé et les cliniques privées.

Le Département de la santé l’a affirmé sur sa page Facebook après que des informations, faisant état ces derniers jours du manque de matériel pour réaliser les tests, aient circulé.

Il réaffirme disposer des moyens pour effectuer tous les tests rapides et de laboratoire dans tous les centres et points de santé, avant d’ajouter que les tests ne sont pas effectués suivant la volonté de la personne mais seulement si le besoin l’exigeait.

Le ministère a expliqué ce qu’il a appelé « la stratégie du diagnostic » mise en pratique lors de cette deuxième vague de la pandémie qui prévoit l’obligation systématique du test pour toutes les personnes présentant des symptômes, les personnes âgées ou qui souffrent de maladies chroniques.

S’agissant des personnes contacts elles sont confinées pour une durée de 10 jours et ne sont testées que si elles présentent des symptômes.

Le ministère a demandé à ceux qui présentent des symptômes légers à se rendre dans les centres de santé pour effectuer les tests et se soigner et laisser les hôpitaux pour les cas les plus compliqués.

Le ministère a ajouté que le cas unique où le test n’est pas gratuit est celui des personnes devant voyager, à l’exception des malades évacués à l’étranger, les étudiants ou encore les fonctionnaires de l’état devant se rendre en mission et qui détiennent des documents le justifiant.

Sahara Médias