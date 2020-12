« Nous appelons les Nations Unies à mettre fin au conflit, créé autour du Sahara marocain, qui encourage les actes de banditisme » Khadija Zoumi

Les organisations féminines des partis ont rendu visite au poste frontière d’El Guerguerat, le 4 décembre. Mme Khadija Zoumi nous fait part de cette expérience du terrain.

– Mme Khadija Zoumi, vous avez réitéré, vendredi 4 décembre à El Guerguerat, votre engagement à côté des représentantes d’autres organisations féminines, en faveur de la défense de l’intégrité territoriale du Royaume. Qu’est-ce qui vous a marqué le plus dans cette zone tampon ?

– En fait, il existe de nombreux services marocains près de la frontière avec la Mauritanie, tels que les banques, les stations-services et la préfecture de police, ce qui confirme que cette région est sous autorité marocaine, contredisant ainsi les allégations du Polisario, qui ne sont que pures rumeurs. Par ailleurs, de nombreux pays africains et arabes ont ouvert leurs représentations diplomatiques au Sahara marocain, notamment à Laâyoune, qui connaît un développement réel, ce qui confirme la légitimité du Maroc présent sur ses territoires et la marocanité du Sahara.

– Votre déplacement à El Guerguerat, une preuve d’engagement de toutes les femmes marocaines dans la cause nationale ?

– En tant qu’organisations féminines des partis, nous ne sommes pas déplacées à El Guerguerat sans objectif. Le nôtre était de prouver que les femmes marocaines sont impliquées dans toutes les questions, en particulier celles relatives aux valeurs du patriotisme, qui est notre priorité. De plus, nous sommes prêtes à nous engager à toute initiative pour défendre l’intégrité territoriale de notre pays. Par ailleurs, nous remarquons que le sentiment patriotiques est manifesté de façon remarquable ces derniers temps, surtout après que les Forces Armées Royales aient fait face aux provocations désespérées de ces gangs du Polisario,en toute responsabilité. Ceci sur Très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-major général. A cette occasion, je tiens à saluer leur héroïsme, ce qui ne peut que nous rendre fiers. Une décision saluée par tous les Marocains, quelles que soient leurs couches sociales et leurs orientations politiques.

– Des femmes et des enfants ont été déplacés par le Polisario vers la zone tampon d’El Guerguerat, les utilisant comme bouclier humain dans leur action hostile au Maroc. Quel commentaire en faites-vous ?

– Depuis toujours, le Polisario utilise des enfants, des femmes et des personnes âgées comme boucliers dans ses actes hostiles contre le Royaume du Maroc. Le comportement des milices du Polisario est un acte terroriste par excellence. De plus, le Polisario emprisonne des personnes dans les camps de l’humiliation et de la honte, jouant le rôle de la victime et répandant le discours de la haine.

– A l’issue du déplacement des organisations féminines des partis à El Guerguerat, quel est, brièvement, votre message aux instances internationales ?

– Nous appelons toutes les forces vives de notre pays à s’engager fortement en faveur de l’intégrité territoriale de notre pays. Nous appelons également les Nations Unies à mettre fin à ce conflit, créé autour du Sahara marocain, qui encourage les actes de banditisme, la traite des êtres humains, la contrebande et le terrorisme.

Recueillis par Safaa KSAANI

lopinion.ma