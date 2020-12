Les employés l’Agence Panafricaine d’Informations (PANAPRESS), dont le siège se trouve dans la capitale sénégalaise, ont entamé ce lundi 07 décembre, une grève illimitée pour réclamer 38 mois d’arriérés de salaires, annonce un communique de presse publié à Dakar.



Ce mouvement « très largement adopté par vote, vise à obtenir le paiement d’un salaire régulier à la fin de chaque mois et le règlement de 38 mois d’arriérés de salaires contractés au cours des 7 dernières années.

En septembre 2018, le Conseil d’Administration de l’agence avait pris la décision, entre autres, de payer les arriérés dans les 6 à 12 mois, qui allaient suivre », mais sans aucune suite, explique le document. Pire, « depuis le début de l’année 2020, nous n’avons reçu que 2 salaires (entre janvier et avril) et des demi salaires (en mai, juin, juillet et août) », affirment les travailleurs.

Les employés de PANAPRESSE avaient observé une première grève en 2018. « Depuis 2003, l’agence traverse une crise financière à la fois structurelle et chronique, qui s’est manifestée par l’absence de paiement régulier des salaires, le départ de la majeure partie du personnel, notamment les journalistes, qui ont vu leur nombre passer d’une vingtaine en 2004, à deux (2) actuellement, dont l’un a atteint l’âge de la retraite depuis une année » rappelle le communiqué de presse.

le calame