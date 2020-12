Les écoles et université fermées pour dix jours, conséquence logique de la recrudescence de nouveaux de cas Covid-19 enregistrés ces derniers jours. Le bulletin de presse quotidien du ministère de la Santé fait état hier de l’enregistrement de 14 cas de guérisons, 6 décès et 163 nouveaux cas de contamination au coronavirus.

Ces résultats sont obtenus après 1173 tests dont 58 de suivi, portent le cumul à 9679 cas de contamination dont 7863 guérisons et 194 décès.

Mais, la triste fin du feu Docteur Mohamed Slama Ould Bechir décédé après avoir contacté la Covid-19, la mise en quarantaine de plusieurs médecins et spécialistes, la colère des étudiants de la faculté de médecine montrent à quel point le système de la santé mauritanien est fragilisé.

Entre médicaments contrefaits, matériel de protection et effectifs insuffisants, la Covid-19 a mis à nu tous les dysfonctionnements que les professionnels de santé n’ont jamais cessé de pointer du doigt.Certains directeurs et chefs de service font l’objet de vives critiques, même s’ils ne sont en poste que depuis quelques jours, alors est-il possible qu’il y ait un autre changement pur et simple au niveau central et intermédiaire ?

Il me semble que le ministre, étant stratège, reste victime de son équipe.

Ahmed Ould Bettar