Alors que le nombre de cas de contaminations au coronavirus ne cesse d’augmenter en Mauritanie qui compte à ce jour plus de 9679 cas de contamination dont 7863 guérisons et 194 décès. selon l’AMI et Horizons dans un entretien exclusif avec le Représentant de l’OMS, Dr. Gueye Abdessalam à Nouakchott; la Mauritanie se prépare à recevoir les vaccins anticovid-19.

Une première annonce en Mauritanie qui coïncide au même moment ou le Royaume-Uni, premier pays européen à avoir approuvé un vaccin anti-Covid se prépare ce mardi une campagne de vaccination à grande échelle dans les centres hospitaliers.

Au Maroc, Mohammed VI a annoncé qu’une « opération massive de vaccination » contre le Coronavirus sera lancée dans le pays dans les semaines à venir.