L’album Amadjar de Tinariwen nominé aux Grammy Awards 2021.

Le groupe musical malien Tinwariwen a été nominé à la 63e édition des Grammy Awards dont la cérémonie se déroulera le 31 janvier 2021 aux Etats-Unis.

Le groupe a été nominé au prestigieux prix pour son album Amadjar qui signifie «l’étranger de passage».

En liste pour le meilleur album de musique mondiale, Amdjar est composé de 13 titres. Il a été produit en Mauritanie, en 2019, en langue tamashaq qui est principalement parlée par les touareg du Mali.

Formé en 1979, Tinariwen a déjà remporté un Grammy Award dans la catégorie « Musique du monde », pour son disque Tassili en 2012. Le groupe, qui chante en tamasheq (la langue touareg) au son des guitares électriques, est une des formations musicales africaines les plus connues à l’international. Il a donné plus de 200 concerts aux États-Unis et s’est produit sur des scènes de festivals prestigieux comme Coachella en 2009.

Les bluesmen du desert comme on les appelle, ont partagé le micro avec les plus grands, des Rolling Stones à Carlos Santana.

Amadjar qui leur vaut cette nouvelle nomination est sorti en 2019 et affiche des invités de marque comme la chanteuse mauritanienne et joueuse d’ardîn, Noura Mint Seymali.

Le groupe malien, plusieurs fois nominés pour d’importants prix internationaux, a toute ses chances également, de ravir le 63e Grammy du Best Global Music Album, avec son projet acclamé de partout.

Source : kibaru via mali-web