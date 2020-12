Le Premier Ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a indiqué que le pays a adhéré à l’Initiative mondiale d’acquisition de vaccin anti-covid-19, et qu’il obtiendra 20% de ses besoins de ce vaccin au début de l’année.

Dans une déclaration faite à l’issue de la visite qu’il a effectuée aujourd’hui au centre d’hospitalisation des malades du covid-19 au CHN, le Premier ministre a souligné que la priorité sera donnée aux personnels de santé, aux personnes âgées et à celles souffrant de maladies chroniques, ainsi qu’aux fonctionnaires, aux agents de sécurité et à tous ceux qui sont chargés de protéger les citoyens de la contamination au virus.

Il y a un grand espoir de surmonter cette pandémie durant les prochains jours, a ajouté le Premier Ministre, qui dit compter sur le sens de responsabilité des citoyens, des jeunes en particulier pour protéger les plus faibles et les personnes âgées, et qui a insisté sur le respect des mesures de précautions.

Il a rappelé que l’objectif principal de sa visite, qui intervient sur instructions de Son Excellence le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est de s’enquérir de près de l’état des personnes contaminées par la maladie en vue d’améliorer leurs conditions d’hébergement.

Le Premier ministre a souligné que la situation est sous contrôle, et que l’État dispose du nombre suffisant de lits dont il a besoin jusqu’à présent, indiquant que, jusqu’à hier soir, le nombre des personnes hospitalisées était de 36, dont 12 sont dans un état critique.

Il a ajouté que la situation exige de la prudence et le respect des instructions des autorités sanitaires : la distanciation sociale, le port de masques, la protection des personnes âgées et des personnes atteintes de maladies chroniques, et réduction des déplacements, sauf en cas de nécessité absolue.

Il a remercié les équipes de santé pour les efforts qu’ils déploient, et a souligné que le gouvernement et l’administration leur apporteront soutien et assistance. Il a également remercié les autorités administratives qui font un travail formidable de sensibilisation au niveau des commerces publics et les jeunes bénévoles et actifs qui jouent un rôle important dans la sensibilisation contre cette vague.

Le Premier ministre a demandé aux étudiants de la faculté de médecine de ne pas se laisser aller aux manifestations, soulignant qu’ils doivent plutôt aider les malades dans la lutte contre la vague du covid-19 et contre les affections l’accompagnant, du fait du froid qui sévit actuellement. Il a assuré que l’Etat est informé de leurs doléances et que celles relatives à l’amélioration des conditions des études trouveront une solution prochainement. Il a invité les étudiants à comprendre la situation actuelle que traverse le pays, et rappelé que l’État compte beaucoup sur l’élément humain, en particulier de ceux qui ont reçu une formation, et qui disposent de connaissances et d’expériences.