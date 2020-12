Le Premier ministre effectue une visite d’information au centre d’hospitalisation des malades du Covid 19.

Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, a effectué, mercredi, une visite d’information au centre d’hébergement des malades du Covid-19 au Centre Hospitalier de Nouakchott (CHN).

Au cours de cette visite qui lui a permis de s’informer de l’état des malades mis en quarantaine dans ce centre, le Premier ministre était accompagné du ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation, de la ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, du directeur de Cabinet du Premier ministre et de conseillers à la primature, ainsi que de responsables du ministère de la santé et du directeur général du CHN.

Le premier ministre, Mohamed Ould Bilal a déclaré au cours de cette visite que la Mauritanie obtiendra 20% de ses besoins en vaccins du coronavirus au début de l’année prochaine.

Ensuite, il a ajouté que la priorité sera donnée aux équipes médicales, aux personnes âgées et aux personnes souffrant de maladies chroniques, les fonctionnaires et le corps sécuritaire.