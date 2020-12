Mauritanie: les crimes coloniaux français toujours sous couvert.

Le pays d’Afrique du Nord-Ouest est devenu le plus pauvre, car les dirigeants coloniaux français ont volé les habitants en imposant de lourdes taxes.

Les crimes français en Mauritanie pendant la période coloniale sont encore peu connus et ne sont pas reconnus par Paris.



La Mauritanie faisait partie de l’Afrique occidentale française en tant que protectorat en 1903 puis colonie en 1920. La domination militaire était au cœur du projet colonial et la France utilisait les antagonismes tribaux pour contrôler le territoire.

De plus, son statut était particulier car la capitale de la colonie, Saint-Louis, était au Sénégal en raison de son intégration dans l’Afrique occidentale française.

Diversité ethnique

Territoire marqué par une géographie complexe de diversité ethnique peuplée de Subsahariens et d’Arabes-Berbères, la Mauritanie est l’un des cinq pays de la région du Maghreb avec le Maroc, l’Algérie, la Tunisie et la Libye et probablement le moins connu d’entre eux.

La présence française dans le pays remonte à 1902, mais la puissance coloniale a dû faire face à la résistance armée des habitants. Bien que la population musulmane ait largement résisté à l’occupation, les Français ont réussi le soutien de deux chefs religieux.

Cheikh Sidia Baba et Cheikh Tourad ont tenté de justifier l’occupation comme une « bénédiction d’Allah » à la suite d’une rencontre avec le chef colonial Xavier Coppolani en 1902 dans la ville de Boutilimit dans le sud-ouest de la Mauritanie.

Mais il y avait d’autres chefs religieux comme le cheikh Malainine et le cheikh Hamamoullah qui ont mené la résistance, soutenue par le sultan du Maroc, Moulay Abdelaziz.

Malainine a publié un décret disant que « toute collaboration avec les occupants est une trahison de l’islam ».

Hamamoullah a déclaré que la présence des Français dans cette terre d’Islam est temporaire. « Nous ne devons donc pas nous compromettre à leurs côtés », a-t-il ajouté.

En 1903, la Mauritanie est néanmoins placée sous le protectorat de la France. En 1904, la rive droite du fleuve Sénégal est rattachée à la Mauritanie.



-Réduire la dissidence



En 1907, Henri Gouraud est nommé commissaire du gouvernement général en Mauritanie et décide de mener une grande campagne contre ceux qui lancent des raids.

Dans un rapport adressé à son gouvernement en 1908, il écrivait: «Il ne s’agit pas de conquérir l’Adrar en vue d’une occupation permanente de ce pays et d’une nouvelle extension de nos possessions africaines.

Nos intentions ne sont que pour l’organisation d’un forte colonne de police qui serait reçue exclusivement pour la mission de purger ce pays de tous ces éléments de trouble et de désordre [mouvements de résistance] et de réduire une fois pour toutes les mille guerriers dissidents qui font obstacle à notre travail de pacification. «

En 1920, la Mauritanie est devenue une colonie française. La résistance armée contre le régime s’est poursuivie jusqu’en 1934. L’administration française était depuis longtemps sous régime militaire dans certaines régions.

En 1910, le gouverneur général de l’Afrique occidentale française, William Ponty, parlait de détruire «l’hégémonie» d’une race sur une autre pour gagner la sympathie des communautés.

«Nous devons détruire toute l’hégémonie d’une race sur une autre, une ethnie sur un autre groupe ethnique, lutter contre l’influence des aristocraties locales pour assurer la sympathie des communautés, supprimer les grands commandements indigènes qui sont presque toujours une barrière érigée entre nous et nos citoyens », a-t-il déclaré dans un rapport au gouvernement.

De nombreux chefs traditionnels ont été visés par ce projet colonial, notamment les Toucouleur ou Grands Electeurs (Les Toucouleur trouvent leurs racines dans la vallée du fleuve Sénégal à la frontière du Sénégal et de la Mauritanie) et les émirs de Brakna, Tagant et Adrar. De plus, les populations nomades sont devenues plus pauvres.



Lourde fiscalité

La Mauritanie est devenue le territoire le plus pauvre de l’Afrique occidentale française. Malgré une lourde charge fiscale pour la population locale, les revenus sont insuffisants car les frais de fonctionnement de l’administration sont très lourds dans le désert.



Dans un article de 2011, Julie d’Andurain, professeur d’histoire contemporaine à l’Université de Metz en France écrivait que le principe de la lutte contre les nomades était de les harceler jusqu’à ce que la vie leur devienne impossible et de profiter des quelques combats pour établir la supériorité technique des Français.

Pierre Bonte, anthropologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à Paris (décédé en 2013), écrivait en 2008 que: «La pénétration et la colonisation en Mauritanie, comme dans d’autres pays, ont connu des résistances nombreuses et variées. il ne fait aucun doute que les communautés villageoises de la vallée et les tribus ont manifesté leur opposition par des révoltes et des refus de tout.

