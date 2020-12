Le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal Messoud, a renouvelé mercredi la détermination du gouvernement à lutter contre le phénomène de la corruption.

Un lutte qui vient en application des engagements de Son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.

Le Premier ministre a fait cette déclaration lors d’un tweet à l’occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption.

Voici donc la traduction de ce tweet:

في ذكرى اليوم العالمي لمكافحة الرشوة، 9 ديسمبر، نجدد عزمنا التام، تطبيقا لتعهدات فخامة رئيس الجمهورية، على مكافحة هذه الظاهرة في كل تجلياتها، ومحاربة الفساد على كل المستويات، وتفعيل كل آليات الرقابة والتفتيش وتعزيزها، وتطبيق القوانين والعقوبات المترتبة عليها في ظل سيادة القانون. — محمد ولد بلال مسعود Mohamed Ould Bilal Messoud (@M_BilalMessoud) December 9, 2020

« À l’occasion de l’anniversaire de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, le 9 décembre, nous renouvelons notre entière détermination, en application des engagements de Son Excellence le Président de la République, à lutter contre ce phénomène dans toutes ses manifestations, à lutter contre la corruption à tous les niveaux, à dynamiser et renforcer tous les mécanismes de contrôle et d’inspection, et à appliquer les lois et les sanctions y afférentes dans le cadre de la souveraineté de la loi. »