Le 9 décembre, Lou Qinjian, secrétaire du Comité provincial du Parti du Jiangsu, a rencontré à Nanjing une délégation composée d’envoyés #arabes en Chine et de représentants de la Ligue arabe en Chine!

Lou Qinjian a souhaité la bienvenue à la délégation au nom du Comité du Parti provincial du Jiangsu et du gouvernement provincial.

Après avoir présenté le développement économique, la science, l’éducation, la culture et l’écotourisme du Jiangsu, Lou Qinjian a partagé les méthodes de Jiangsu pour coordonner la prévention et le contrôle de l’épidémie et le développement économique et social. Il a déclaré que face à l’impact sans précédent de l’épidémie cette année, sous la forte direction du Comité central du Parti avec le camarade Xi Jinping en son sein, nous avons adhéré à la suprématie du peuple et à la suprématie de la vie, fait jouer pleinement les avantages du système et obtenu des résultats stratégiques majeurs dans la lutte contre l’épidémie et promu l’ordre de la production et de la vie.

Reprise rapide et croissance économique régulière.

Lou Qinjian a souligné que l’amitié sino-arabe est une longue histoire et que depuis l’apparition de la nouvelle pandémie, les deux parties ont travaillé ensemble et s’entraident. Le partenariat stratégique sino-arabe s’est resserré dans le cadre de la coopération anti-épidémique. En tant que point de rencontre de La nouvelle route de la soie ou la Ceinture et la Route, le Jiangsu a des échanges étroits avec les pays arabes et les résultats de coopération sont fructueux. On espère que, dans ce cadre du partenariat stratégique #sino-arabe, il se renforcera encore les échanges amicaux et s’approfondira la coopération pratique, afin de progresser encore dans la promotion du développement continu des relations bilatérales. Excellente contribution.

Le chef de la délégation et l’ambassadeur d’Algérie en Chine S.E.M. Ahcène BOUKHELFA a exprimé sa gratitude au Jiangsu pour son soutien et son aide dans la prévention et le contrôle de l’épidémie au nom de ses confrères, et il a félicité le Jiangsu pour ses grandes réalisations en matière de développement sous la direction du Parti communiste chinois. Il a dit que Jiangsu a un héritage historique et culturel profond, menant le pays dans le développement économique et le bonheur des populations, et c’est un paradis souhaitable sur terre. On espère que grâce à cette visite, les relations amicales entre les deux parties seront encore approfondies, la coopération sera promue dans plus de domaines et jouera un rôle plus important dans la consolidation et le développement des relations.

L’Ambassadeur de Palestine en Chine, l’Ambassadeur de Tunisie en Chine, l’Ambassadeur des EAU en Chine , l’Ambassadeur du Liban en Chine, l’Ambassadeur de Somalie en Chine, l’Ambassadeur de Mauritanie en Chine, l’Ambassadeur du Qatar en Chine , l’Ambassadeur de Jordanie en Chine, l’Ambassadeur d’Oman en Chine, l’Ambassadeur du Soudan en Chine, le Bureau de la Représentation de la Ligue arabe en Chine , Libye, Yémen, Égypte, Maroc, Comores, Irak et d’autres envoyés diplomatiques en Chine, le chef de la province du Jiangsu Guo Yuanqiang et le ministre adjoint des Affaires étrangères Deng Li ont pris part à la réunion.