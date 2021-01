2021 : Espoir, solidarité et engagement pour un avenir meilleur

N.M. N.M., 06 janvier 2021 à 12:08- lematin.ma

L’année 2021 marque le 75e anniversaire de l’UNICEF. Le Fonds et ses partenaires comptent célébrer cet anniversaire en organisant des événements et en prononçant des déclarations qui, tout au long de l’année, mettront à l’honneur ces trois quarts de siècle passés à protéger les enfants des conflits, des maladies et de l’exclusion et à défendre leur droit à la survie, à la santé et l’éducation.

Selon la Directrice générale de l’UNICEF, Henrietta Fore « Au cours des 75 dernières années, l’UNICEF a toujours été présent pour les enfants du monde entier, que ce soit durant les conflits, les déplacements, les catastrophes naturelles et les crises. À l’aube de cette nouvelle année, nous renouvelons notre engagement à protéger les enfants, à défendre leurs droits et à veiller à ce que leur voix soit entendue, quel que soit l’endroit où ils vivent ».

Parmi ses actions pour lutter contre la pandémie, l’UNICEF a lancé la campagne « Réinventer » visant à éviter que la pandémie de COVID-19 se transforme en crise durable pour les enfants.

Pour l’UNICEF, « La COVID-19 ne menace pas seulement les systèmes de santé fragiles qui manquent de ressources, elle met en péril la façon dont les enfants ont accès à l’éducation, les sources de revenus dont disposent les familles pour subvenir à leurs besoins et le sentiment de sécurité auquel elles aspirent chez elles, au sein de leur communauté et dans leur pays. Il s’agit d’une crise des droits de l’enfant. Aujourd’hui, les employés de l’UNICEF mettent tout en œuvre sur le terrain pour s’assurer que les enfants ne subissent pas les effets de la crise pendant plusieurs décennies ».

L’UNICEF ne ménage aucun effort pour protéger et améliorer la vie de chaque enfant en lui offrant la possibilité de bénéficier d’un avenir plus prometteur. Pour ce faire, l’UNICEF invite les gouvernements, le public, les donateurs et le secteur privé à s’unir de toute urgence à ses efforts en vue de riposter, de rebondir et de réinventer un monde meilleur une fois la pandémie terminée.