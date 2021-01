3 ans de l’Alliance Sahel: Bilan d’étapes et perspectives

Depuis la création de l’Alliance Sahel en 2017, quels changements dans les conditions de vie des populations du Sahel ?

Le premier bilan de résultats, élaboré au terme des 3 ans de l’Alliance Sahel, a été lancé et publié officiellement ce mardi 19 janvier 2021 lors d’une conférence digitale originale sous forme d’émission de webTV.

Le panel de la conférence a réunit des intervenants de haut niveau dont la Ministre Espagnole des Affaires étrangères, de l’Union européenne et de la Coopération, et du Ministre Mauritanien des Affaires économiques et de la Promotion des secteurs productifs.

Bien qu’encore jeune, l’Alliance Sahel lancée en juillet 2017 regroupe aujourd’hui une grande part des acteurs de l’aide au développement au Sahel et permet une coordination renforcée plus que jamais nécessaire, au vu des défis auxquels sont confrontés les populations de cette région. En partenariat avec le G5 Sahel, l’Alliance s’est développée constituant un espace important d’échange sur les meilleures pratiques, l’action commune et l’innovation. L’Alliance doit désormais consolider son action et faire la preuve, de manière tangible et visible d’une efficacité accrue sur le terrain. L’urgence de la situation, qui ne cesse de se détériorer malgré des montants d’aide croissants, le commande.

Publication du rapport de résultats triennal

Pour répondre à l’impératif de redevabilité et de transparence, un rapport sur les résultats atteints en 3 ans d’existence a été élaboré, en partenariat avec la Chaire Sahel de la Fondation pour les Etudes et Recherches sur le Développement International (FERDI).

Ce rapport permet de dresser un bilan de l’action collective, de montrer les impacts des projets financés, de mettre en lumière les approches innovantes développées, ainsi que les défis. La portée de l’analyse permet de tirer plusieurs enseignements, et que les impacts, très concrets, sont loin d’être négligeables (un demi-million de producteurs appuyés dans leurs activités, l’accès à l’eau potable pour 7% des habitants du G5 Sahel, plus de 1200 organisations de la société civile soutenues,…).

Accès au rapport et téléchargement au format PDF ici.

SourceURL:https://www.alliance-sahel.org/presse/prochains-evenements/conference-digitale-3-ans-alliance-sahel/