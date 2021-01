50 Millions de Dollars de Made In Algeria vers la Mauritanie pour 2021 !

Made In Algeria – Sucre, dattes, préparations de sauces. Ou encore, les produits plastiques, d’emballage et d’hygiène…

Autant de produits Made In Algeria à succès dans le marché Mauritanien. Ainsi, la part des produits algériens dans le total des importations mauritaniennes des pays africains a atteint 20%. Faisant de l’Algérie l’un des principaux fournisseurs de ce pays.

C’est ce qu’a indiqué hier mardi 5 janvier, à Alger le Directeur général du Commerce extérieur au ministère du Commerce, Khaled Bouchlaghem. Il a ajouté que l’Algérie est en mesure de porter en 2021 ses exportations jusqu’à 50 millions de dollars vers Nouakchott. Voire même de dépasser les 53 millions de dollars réalisés en 2017.

“A titre d’exemple, nos exportations vers la Mauritanie ont enregistré une hausse de 100 % durant le troisième trimestre 2020 (juillet à septembre) par rapport à la même période de 2019, atteignant près de 9 millions de dollars”, a-t-il fait savoir. De ce constat, il estime que les chiffres de 2021 poursuivront leur tendance haussière suite à l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange continental le africaine (Zlecaf), introduisant la libéralisation progressive des tarifs douaniers et la réduction des barrières non tarifaires.

La base de Tindouf en renfort…

Selon le même responsable, la base logistique de Tindouf inaugurée en 2019 contribuera davantage au développement des échanges commerciaux entre les deux pays. Ce qui, dit-il, soutiendra le programme du Gouvernement visant à renforcer les relations commerciales avec la Mauritanie. Mais aussi, avec les pays de l’Afrique de l’Ouest (Sénégal, Côte d’Ivoire, Nigéria…).

Bouchlaghem a en outre rappelé que l’organisation de la Foire des produits algériens à Nouakchott en 2018 a également contribué à donner un nouvel élan aux relations commerciales entre les deux pays.

Ennahar Online