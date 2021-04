A l’ère du Covid, encombrement des stations de métro pour cause de panne

15/04/2021 / 12:341 / Business News

Surréaliste est le terme approprié pour décrire ce qui s’est passé, jeudi matin 15 avril 2021, à la station métro de la République communément appelé « Passage ».

Alors que le ministère de la Santé multiplie les déclarations pour alerter sur la gravité de la situation sanitaire,

avec une saturation des hôpitaux et des services de réanimation ainsi que des pics de décès liés au Covid-19, la vidéo filmée, ce matin, montre un encombrement monstre et des dizaines de personnes entassées dans la station sans possibilité de respect du protocole sanitaire notamment la distanciation physique et port de masque.

Les raisons de ce tohu-bohu ? Le chargé de communication à la Société des transports de Tunis (Transtu) Mohamed Chamli a indiqué à Shems Fm, que la circulation des métros a été entravée pendant 45 minutes, à cause d’un blocage dans la station de la République où certains clients ont protesté contre l’arrêt d’activité sur la ligne 4, des travaux étant en cours, des véhicules étant en panne.

La circulation des métros a repris mais ce mouvement de protestation coûtera cher à la collectivité, notamment avec la propagation du variant britannique du Covid-19, qui beaucoup plus virulent. Le casse-tête de l’encombrement des transports en période du Covid-19 demeure entier. Jusqu’à présent les gouvernements qui se sont succédé n’ont pas trouvé de solution que le confinement ou le travail par roulement.

