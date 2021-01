Affaire « Hamza mon Bb » : Le verdict est tombé, prison ferme pour Batma

Rédigé par S.K. le Mercredi 27 Janvier 2021

La Cour d’appel de Marrakech a condamné, aujourd’hui,, poursuivie dans le cadre de l’affaire « Hamza mon Bb », à un an de prison ferme, indique-t-on de source judiciaire.

Comme prévu, la Cour d’appel a décidé, après examen des preuves qui attestent les faits qui sont reprochés à Dounia Batma, d’augmenter de quatre mois la peine d’emprisonnement de huit

mois prononcée à l’encontre de ladite mise en cause, en première instance, assortie d’une amende de 10.000 DH, précise la même source.

Et d’ajouter que la Cour a aussi décidé de confirmer les peines prononcées en première instance à l’endroit de Ibtissam Batma et Sophia Chakiri, poursuivies en état de détention, et condamnées respectivement à un an et à 10 mois de prison ferme.

La même juridiction a, en revanche, décidé de réduire de 18 à 12 mois la peine d’emprisonnement prononcée, en première instance, contre Aicha Ayach, poursuivie en état de détention, souligne-t-on de même source.

Les accusées dans le cadre de cette affaire sont poursuivies, chacune en ce qui la concerne, pour « participation à l’accès frauduleux au système informatique de données », « participation délibérée à entraver le fonctionnement de ce système », « diffusion d’images et de déclarations d’autrui sans consentement », « diffusion de faits infondés dans le but de nuire à la vie privée d’individus et diffamation », ainsi que pour « participation et chantage ».

SourceURL:https://www.lopinion.ma/Affaire-Hamza-mon-Bb-Le-verdict-est-tombe-prison-ferme-pour-Batma_a11050.html