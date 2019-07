Ce que je ne pardonne pas à tous les pouvoirs qui se sont succédés ces vingt dernières années c’est que très souvent les plus responsables de ces pouvoirs qui sont en première ligne politique n’ont jamais su apprécier à sa juste valeur le poids social, humanitaire et politique d’Ahmed Hamza.

C’est dommage. C’est vraiment dommage que des générations politiques se succèdent sans reconnaître à des valeurs nationalistes sures le rôle qu’elles peuvent jouer dans la consolidation de l’unité nationale, la compréhension entre les sensibilités sociales et ethniques de notre pays.

Ahmed Hamza est un symbole fort et clair de l’amour de son pays. C’est un homme politique intègre. Intègre moralement et intellectuellement. Honnête moralement, intellectuellement et professionnellement. C’est un homme juste qui a épaulé toute une génération de jeunes mauritaniens dans leur émancipation culturelle et artistique.

Ahmed Hamza est un mauritanien qui détient un carnet d’adresses garni de noms de célèbres personnalités distinguées dans les domaines de la politique mais aussi dans le domaine des droits humains partout à travers le Monde.

Je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi, le pays n’a jamais cherché à mettre à profit les relations très étendues de ce mauritanien exceptionnel par sa gentillesse, son honnêteté morale, son amour pour son pays pour vendre l’image de la Mauritanie à travers le Monde.

Une Mauritanie qui veut rompre avec la médiocrité de sa diplomatie doit faire appel à un homme d’une si grande dimension politique pour s’ouvrir sur le monde et pour se réconcilier avec la bonne morale politique.

Nous sommes des millions de mauritaniens reconnaissants à cet homme d’une valeur humanitaire et sociale d’exception. Cet homme qui, partout à travers le monde à laissé une image diplomatique positive de notre pays. Peu de gens le savent. Mais je voudrais le faire savoir à tous. En s’éloignant de la scène politique, ces derniers temps et surtout à la veille des élections présidentielles Ahmed Hamza a rendu un service inestimable à Ould El Ghazouani. Si Ahmed Hamza s’était présenté aux élections présidentielles, il allait bouleverser toute la donne. Il allait rafler toutes les voix des jeunes électeurs qui se situent dans la tranche d’âge de 18 à 35 ans. Pourquoi ? Parce que le nom d’Ahmed Hamza incarne la lutte contre toutes les formes de discriminations et de ségrégations, et son nom est synonyme d’égalité des chances, de la bonne gouvernance et de l’indépendance de la justice. Mais et surtout son nom incarne la solidarité et le soutien de milliers et de milliers de jeunes toutes races et toutes ethnies confondues. Enfin Ahmed Hamza est surtout un grand symbole de lutte contre le racisme et la discrimination sociale. Qu’Allah protège ce mauritanien de très bonne moralité politique et très longue vie à ses idées progressistes.

Mohamed Chighali

Journaliste indépendant

mailto:mchighali.fr707@gmail.com

tweeter :@mchighali.fr