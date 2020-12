Algérie: 150 millions de dollars alloués pour l’achat du vaccin anti-covid

Malek Jomni – 30.12.2020

Les autorités algériennes ont annoncé, mercredi, avoir alloué environ 150 millions de dollars pour l’achat du vaccin anti-covid.

C’est ce qui ressort de la déclaration qu’avait accordée le directeur du budget au Trésor algérien Abdelaziz Fayed, à la chaîne de télévision d’information privée algérienne, Echourouk news.

« 20 milliards de dinars algériens (l’équivalent d’environ 151 millions de dollars) ont été consacrés à l’acquisition du vaccin anti-covid », a-t-il déclaré.

Et d’ajouter: « Le premier lot de vaccin comprend 500 000 doses. »

Le responsable algérien n’a pas communiqué des détails sur la société avec qui le contrat de l’achat du vaccin a été signé ni la date son arrivée au pays.

Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a ordonné, le 20 décembre, au gouvernement de lancer une campagne de vaccination contre le coronavirus, en janvier prochain.

Il y a quelques semaines, le gouvernement algérien a annoncé la formation de deux comités techniques pour préparer la campagne de vaccination contre la Covid-19. Le premier comité est composé d’experts de la santé pour étudier le vaccin le plus approprié sur le marché, tandis que le second est composé de représentants des ministères de l’Intérieur et de la Santé pour assurer le transport et le stockage du vaccin en question.

Jusqu’à mardi soir, l’Algérie avait enregistré un total de 98 988 cas positifs de coronavirus, dont 2 745 décès et 66 610 guérisons.

*Traduit de l’arabe par Malèk Jomni.