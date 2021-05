Algérie-Mauritanie: signature prochaine d’un accord de coopération et de partenariat dans le domaine de la santé.

L’Algérie et la Mauritanie ont convenu de signer une convention de coopération « dans les plus brefs délais » touchant à plusieurs domaines, notamment la formation et la recherche scientifique ainsi que l’échange de données dans le domaine sanitaire, a indiqué mercredi un communiqué du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

Cette décision a été prise mardi lors d’une audience accordée par le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid à l’ambassadeur de la République islamique de Mauritanie, Boulah Ould Mogueye.

Les deux parties ont convenu de la nécessité de « concrétiser la coopération entre les deux pays dans le domaine de la santé à travers la signature d’une convention de coopération dans les plus brefs délais portant sur plusieurs domaines dont la formation et la recherche scientifique, le contrôle de l’épidémie et l’échange des données dans le domaine de la santé ».

Indiquant que cette rencontre « s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des axes entre les deux pays dans le domaine de la santé, décidés lors de précédentes rencontres, le ministre a fait part de la disponibilité des autorités algériennes à renforcer ce partenariat à moyen et long termes ».

De son côté, l’ambassadeur mauritanien a salué le niveau des relations de coopération et de solidarité liant les deux pays », valorisant le soutien considérable de l’Algérie à la Mauritanie dans le domaine sanitaire ».

Le diplomate a également loué les efforts de la délégation médicale algérienne dont l’expérience a profité aux équipes médicales mauritaniennes, notamment en ce qui concerne la lutte contre la pandémie de Covid-19″, a conclu le communiqué.

maghrebemergent.net