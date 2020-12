Alpha Condé : ‘’dans la réalisation de notre idéal commun, chaque Guinéen aura sa place’’

Mamadou Savane 15 décembre 2020

Le président Alpha Condé a prêté serment mardi dans l’imposant Palais Mohammed V pour un troisième mandat à la tête de la Guinée. Devant 34 délégations dont 11 chefs d’Etat, le chef de l’Etat guinéen a, dans son allocution, appelé les Guinéens à oublier le passé et se tourner vers l’avenir pour la construction du pays.

« Je réitère devant la nation mon engagement de continuer à œuvrer pour tous, en cette phase de notre histoire et pour notre avenir commun, car le pays a besoin d’un véritable sursaut national, dans l’objectif de consolider notre pacte républicain.

Je suis le Président de tous les Guinéens, au service de tous les Guinéens.

Dans la réalisation de notre idéal commun, personne ne sera oublié, aucune partie du pays ne sera exclue. Chaque Guinéen aura sa place, car c’est ensemble que nous pourrons surmonter les difficultés d’aujourd’hui et relever les défis de demain. Je crois profondément aux vertus du dialogue et de la concertation et j’ai acquis depuis longtemps, la conviction que la Guinée se fera avec tous les Guinéens. Mais chacun doit respecter la loi et soustraire la violence de notre environnement, afin que notre pays demeure une société de liberté et de responsabilité », a martelé le numéro un guinéen qui sera installé dans ses fonctions le 21 décembre prochain.

