Le service de coopération et d’action culturelle de l’Ambassade a réalisé une mission de suivi des activités de ses partenaires à Rosso dans le cadre du Programme Fajr.

Nos partenaires à Rosso sont : les associations Jeunesse solidaire, les jeunes de Médine et éco-civisme. En consortium ces trois organisations réalisent depuis l’année dernière une initiative autour de la jeunesse et de l’éco-civisme. Sensibilisations, formations et entretien d’un jardin écologique font partis de leur action.

Cette mission s’est déroulée avec la participation de trois autres représentants d’associations bénéficiaires du programme (Rim Youth Climate Movement, ACCEM & AYAM).

A Rosso, les participants ont pris la pleine mesure des enjeux environnementaux, tout en initiant des réflexions pour trouver des solutions à l’échelle de chacune de leur organisation. Egalement, ces deux journées ont permis des échanges stimulants sur la vie associative.

Ambassade de France en Mauritanie