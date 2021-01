Aousserd: Une nouvelle impulsion aux projets d’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes

Dakhla – Le Comité provincial de développement humain (CPDH) d’Aousserd, réuni mardi, a adopté une série de projets relatifs à l’amélioration des revenus et d’inclusion économique des jeunes.

Cette réunion, présidée par le gouverneur de la province d’Aousserd, Abderrahaman El Jaouhari, a été l’occasion de débattre des moyens de développer l’entrepreneuriat chez les jeunes d’Aousserd, à travers la mise en place d’un mécanisme d’appui technique adapté, aux différentes phases pré et post création, permettant ainsi de booster la création d’entreprises chez les jeunes.

Cette plateforme qui s’inscrit dans le cadre d’un programme pluriannuel (2020-2023), traduit les objectifs du programme de la 3ème phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), relatif à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, en vue de les doter des moyens nécessaires favorisant l’esprit d’initiative et d’entreprise, dans la perspective de leur insertion socio-économique.

Lors de cette réunion tenue au siège de l’annexe de la province à Dakhla, les membres du CPDH ont adopté l’avenant de la convention spécifique entre le CPDH et la Fondation de recherche, de développement et d’innovation en sciences et ingénierie (FRDISI), relatif à la mise en œuvre de l’axe “appui à l’entreprenariat chez les jeunes”, inscrit dans le programme “amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes”.

Les concertations et les évaluations préliminaires réalisées par la FRDISI avec ses partenaires ont mis en évidence l’existence d’un besoin réel d’accompagner un nombre élargi de jeunes porteurs de projets, portant ainsi le nombre de 10 à 17 projets, avec un montant global de l’ordre de 1.104.000 DH au titre de 2020, englobant le financement de projets.

Pour la période s’étalant sur trois ans (2020-2023), plus 270 personnes vont bénéficier de l’appui nécessaire durant la phase de pré-création du projet et plus 30 dans la phase post-création dans la province d’Aousserd.

Dans ce sillage, les membres du CPDH ont adopté les projets programmés au titre de l’année 2020, relatifs à l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes, ainsi qu’une initiative d’idées de projets dans le cadre de l’entreprenariat au titre de l’année 2021, en vue d’améliorer l’employabilité des jeunes de la province. Dans ce cadre, la contribution financière de l’INDH est estimée à 60% du coût global du budget, tandis que celle du porteur du projet (40%).

Le CPDH a, de même, approuvé les chaines de valeurs proposées par les services extérieurs dans le cadre du programme de l’amélioration du revenu et l’inclusion économique de la jeunesse (l’axe relatif à l’économie sociale et solidaire), ayant trait notamment à la production agricole végétale et animale, les produits de terroir, l’industrialisation et la commercialisation des produits de la mer, l’artisanat et le tourisme solidaire. mapexpress