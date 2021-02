APN: appel au président américain à revoir la décision de Trump

Alger, 04 fev 2021 (SPS) Les groupes parlementaires algériens à l’Assemblée populaire nationale (APN) et au Conseil de la nation ont appelé le président américain Joe Biden à revoir la décision de l’ex-président Donald Trump concernant la reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, affirmant que la déclaration de Trump « est en contradiction

avec les positions américaines vis-à-vis de cette question classée par les Nations Unies en tant que question de décolonisation ».

Dans une lettre adressée au président américain Joe Biden, reprise par l’APS, les parlementaires ont affirmé que « le droit des peuples à l’autodétermination constitue un principe consacré dans l’histoire des Etats-Unis d’Amérique et une règle fondamentale en droit international », soulignant la contribution des Etats-Unis à la » promotion de cette règle juridique qui a permis à de nombreux pays de réaliser leur souveraineté nationale », ainsi que la lutte du peuple américain pour l’indépendance et la liberté et sa contribution à la libération de nombreux peuples à travers le monde du joug de la colonisation.

Cette lettre adressée au nouveau président américain a pour objectif de « préserver cet héritage historique positif », ont-ils expliqué, appelant Biden à « revoir le décret signé par l’ex-président Donald Trump concernant le Sahara occidental, étant en contradiction avec les positions américaines vis-à-vis de cette question inscrite par les Nations Unies en tant que question de décolonisation, impliquant pour le peuple sahraoui l’activation du principe d’autodétermination ».

« L’ONU a créé la Mission des Nations unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental (MINURSO), citée dans toutes les résolutions et décisions pertinentes de cette organisation, depuis que le territoire du Sahara occidental ait été inscrit auprès de la Quatrième Commission des Nations Unies comme territoire non autonome en 1963 jusqu’à ce jour. », ont-ils précisé.

Le peuple algérien, à l’instar du peuple américain, « qui a arraché son indépendance après une longue lutte contre le colonialisme, pour décider de son propre sort et prendre son destin en main croit en la nécessité d’activer les principes de légalité internationale et de défendre la liberté et la suprématie de la loi pour instaurer la paix et à la sécurité internationales », lit-on dans la lettre des parlementaires.

Partant de cette optique et de ces convictions humaines – poursuivent les députés – « nous avons décidé, en tant que représentants de tous les groupes parlementaires au sein des deux chambres du parlement, de vous écrire, Monsieur le Président, pour booster le processus de règlement au Sahara occidental, conformément aux règles, principes et résolutions des Nations Unies auxquels nous croyons tous, et afin d’annuler le décret signé par l’ex-président Donald Trump quelques jours avant de quitter la Maison Blanche, en étant « en contradiction avec toutes les positions américaines concernant le dossier du Sahara occidental et les résolutions et décisions de la légalité internationale ».

« Compte tenu de votre expérience politique et diplomatique pionnière et avérée et de vos vastes connaissances en droit international, nous sommes convaincus que vous allez rectifier le tir et annuler la décision de l’ex-président Trump, à la faveur des positions américaines, pour établir la justice et l’équité dans la question sahraouie et contribuer ainsi à l’instauration de la paix et de la sécurité en Afrique du Nord et dans le monde », ont-ils écrit dans leur lettre.

Les membres des deux chambres du Parlement ont également adressé leurs félicitations au président Biden pour son élection, formant le voeu que son mandat soit « au service de l’humanité et contribue à la réalisation de la paix et de la sécurité internationales et à la promotion des principes de justice et de droit, dans le cadre de la légalité internationale ».

Plusieurs groupes parlementaires de différents pays européens ont appelé mardi le président américain Joe Biden à annuler l’annonce de son prédécesseur, Donald Trump, relative à sa reconnaissance de la prétendue souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental et à rétablir le processus du droit international et de la Charte des Nations Unies dans ce dossier.

Le groupe parlementaire suisse, coordonnateur de l’initiative des eurodéputés, a indiqué que près de 380 signataires de la lettre adressée à Biden avaient exprimé leur « mécontentement » de la décision de Donald Trump qui constitue un chantage et un marchandage visant la normalisation des relations du Maroc avec l’entité sioniste, insistant sur la nécessité de parachever le processus de décolonisation sous l’égide des Nations Unies. (SPS)