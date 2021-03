Appel à déjouer les provocations dangereuses contre le combat pacifique du peuple algérien

Alors que le climat actuel de répression se poursuit en Algérie, des historiens, médecins, sociologues, enseignants, journalistes et militants algériens « convaincus de la légitimité du combat du peuple algérien contre le système autoritaire » interpellent les gouvernants. Ils demandent à « mettre fin rapidement à toutes les mesures qui mettent en danger la stabilité du pays et la sécurité des individus et des populations ».

Après avoir volontairement suspendu pendant un an ses marches pour protéger les populations contre l’épidémie du Coronavirus, le peuple algérien a repris, avec des mobilisations pacifiques massives sur l’ensemble du territoire national et à l’étranger, son combat pour mettre fin à l’emprise du commandement militaire sur la vie politique, économique et sociale, et construire un État de droit civil et démocratique.

Les dirigeants algériens, au lieu de répondre positivement à la détermination de la majorité du peuple de conquérir ses droits, restent préoccupés par la seule sauvegarde de leur pouvoir et de leurs intérêts avec leur programme habituel d’institutions qu’ils contrôlent et d’élections manipulées.

La reprise des marches populaires pacifiques semble avoir surpris de nombreux cercles du pouvoir, qui prennent peur et s’adonnent à des improvisations politiques, des manœuvres de récupération et à des provocations par lesquelles ils croient pouvoir déstabiliser le Hirak et semer la division entre les forces qui le soutiennent, en agitant les spectres de l’islamisme, du séparatisme et de la main de l’étranger.

Les projets relatifs à la déchéance de la nationalité algérienne, les arrestations arbitraires dans les rues qui s’apparentent à des enlèvements, lors de manifestations pacifiques, le recours impuni à la torture et aux mauvais traitements que signalent des détenus, des ONG et le Commissariat aux droits de l’homme des Nations unies, attestent de cette irresponsable fuite en avant des autorités algériennes.

De récentes provocations, comme le tabassage de journalistes, l’intimidation de femmes manifestant pacifiquement pour leurs droits lors de la journée du 8 Mars, l’introduction de groupes de manifestants d’origine inconnue qui cherchent à susciter des tensions lors des marches populaires, sont autant d’exemples qui illustrent ces politiques aventureuses.

Nous, signataires de cet appel, convaincus de la légitimité du combat du peuple algérien contre le système autoritaire, de sa résilience et de sa vigilance pour déjouer les provocations et les manipulations :

• interpellons les gouvernants pour mettre fin rapidement à toutes les mesures qui mettent en danger la stabilité du pays et la sécurité des individus et des populations ;

• demandons instamment à toutes les forces qui soutiennent les revendications du soulèvement populaire de rester fidèles à l’esprit d’ouverture démocratique, au pluralisme politique, à la diversité culturelle et sociale, qui caractérisent le combat pacifique en cours et de faire preuve de vigilance pour isoler effectivement les individus qui tentent de semer le trouble et la division lors des manifestations publiques pacifiques ;

• saluons la solidarité internationale qui se manifeste en soutien à la lutte du peuple algérien pour les droits humains et les libertés démocratiques ;

• appelons toutes les forces éprises de paix et de liberté en Algérie et dans le monde à soutenir la lutte pacifique du peuple algérien pour un Etat démocratique.

Pour vous joindre à cet appel : acda.dz[at]gmail[dot]com, ou contact[at]forsem[dot]fr

Signataires

Lahouari Addi, sociologue

Abderrezak Adel, enseignant universitaire

Madjid Benchikh, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger

Anouar Benmalek, écrivain

Abderrahmane Bouchène, directeur des Éditions Bouchène

Fatma Boufenik, économiste, enseignante-chercheure, Université Oran-2

Ali Brahimi, juriste, militant démocrate

Ahmed Dahmani, économiste

Saïd Djaafer, journaliste

Nacer Djabi, sociologue

Nacera Dutour, porte-parole du CFDA (Collectif des familles de disparus en Algérie)

Sadek Hadjerès, militant politique et social depuis 1944

Mohammed Harbi, historien

Tahar Khalfoune, juriste

Amin Khan, poète

Saïd Khelil, pharmacien, ancien secrétaire général du FFS

Ahmed Mahiou, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, juge ad hoc à la Cour internationale de justice

Nourredine Melickechi, physicien

Fatma Oussedik, sociologue

Nabila Smaïl, avocate

Khaoula Taleb-Ibrahimi, professeure des universités

Liste complète des signataires

Gaia Abdesselam, informaticien

Madjid Abdesselam, physicien médical

Mahana Abdesselam, enseignant USTHB

Mebrouk Abdesselam, militant associatif

Nadia Abdesselam, médecin

Mohamed Salah Aboudi, ingénieur

Ramdane Achab, éditeur

Hakim Addad, militant politique

Lahouari Addi, sociologue

Abderrezak Adel, enseignant universitaire

Amina Afaf Chaïeb, cheffe d’entreprise, militante politique

Farid Aïssani, ancien secrétaire national du FFS à l’émigration

Rachid Aïssaoui, Université Mostaganem

Nabil Aït Ahmed, militant démocrate

Ali Aït Djoudi, président de Riposte internationale

Sanhadja Akrouf, militante féministe et associative

Zineb Ali-Benali, professeure

Tewfik Allal, coordonnateur de ACDA

Rafik Almi, militant associatif de l’émigration

Ghanima Ammour, poétesse, militante associative

Samia Ammour, cadre associatif

Boualem Amoura, président du SATEF

Farid Amrouche, enseignant universitaire (USTMO)

Kamel Amzal, militant des droits de l’Homme

Hamid Arab, directeur du Matindalgerie.com

Oussama Azizi, ingénieur en informatique

Krim Bacha, technicien

Malika Bakhti, ingénieure d’études

Rachid Beguenane, professeur à l’Université d’Ontario

Akram Belkaïd, journaliste, écrivain

Farouk Belkeddar, militant associatif

Malika Benarab Attou, militante associative, présidente de GAME

Madjid Benchikh, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger

Mohamed Benhamadouche, poète

Ahcène Benkaroun, enseignant retraité

Nadia Benkaroun, enseignante retraitée

Anouar Benmalek, écrivain

Ali Bensaad, professeur des universités

Nasser Bensefia, professionnel en santé

Madjid Ben Yaou, enseignant chercheur en économie (UMMTO)

Othmane Benzaghou, expert financier, militant associatif

Ahmed Bouaziz, militant démocrate

Abderrahmane Bouchène, directeur des Éditions Bouchène

Hacen Boudjema, militant démocrate, co fondateur du collectif CAMAN

Abdelkrim Boudraa, militant associatif

Nassim Boudrahem, professeur de de mathématiques UBM

Fatma Boufenik, économiste, enseignante-chercheure, Université Oran-2

Mahrez Bouich, enseignant chercheur, Université de Béjaïa

Salima Boumaza, enseignante universitaire

Mouloud Boumghar, professeur de droit

Omar Bouraba, ingénieur, militant associatif

Ali Brahimi, juriste, militant démocrate

Fatiha Briki, universitaire retraitée

Arezki Chalal, opposant démocrate

Hamid Challal, économiste, écrivain

Nabil Challal, informaticien

Kamel Lakhdar Chaouche, journaliste et auteur

Saïd Chemakh, enseignant universitaire de linguistique Tamazight

Massensen Cherbi, enseignant universitaire

Sofiane Chouiter, avocat

Bachir Dahak, docteur en droit

Ahmed Dahmani, économiste

Mohamed Daïd, technicien en pétrochimie

Mohamed Daoui, enseignant universitaire (USTMO)

Karima Dirèche, historienne, CNRS

Saïd Djaafer, journaliste

Nacer Djabi, sociologue

Ahmed Djeddaï, chirurgien, militant politique

Nadir Djermoune, architecte

Nacera Dutour, porte-parole du CFDA (Collectif des familles de disparus en Algérie)

Mohand Arezki Ferrad, historien

Abdelouhab Fersaoui, président du RAJ

Hachemi Ghezali, militant des droits de l’Homme

Nasser-Eddine Ghozali, professeur de droit

Abdenour Guellaz, militant démocrate

Ali Guenoun, historien

Madjid Hachour, avocat

Nacer Haddad, militant politique

Sadek Hadjerès, militant politique et social depuis 1944

Nacéra Hadouche, avocate, militante des droits de l’Homme

Djamel Hamdi, enseignant, Université de Batna

Mohammed Harbi, historien

Ali Harfouche, professeur USTHB

Zahir Harir, informaticien, président de FORSEM

Mohamed Hennad, professeur de sciences politiques

Akli Izouaouène, militant démocrate

Zahia Kacel, militante politique

Abdelkader Kacher, professeur d’Université

Aïssa Kadri, sociologue

Myriam Kendsi, artiste peintre

Rime Kerfah, biochimiste

Salem Kessal, professeur USTHB

Tahar Khalfoune, juriste

Amin Khan, poète

Habib Kheddache, avocat

Saïd Khelil, pharmacien, ancien secrétaire général du FFS

Mouloud Kichou, enseignant retraité

Souad Labbize, autrice

Sara Ladoul, enseignante universitaire

Nawel Laïb, militante des droits de l’Homme

Jaffar Lakhdari, consultant, militant associatif

Feriel Louanchi, enseignante universitaire

Lotfi Madani, expert en communication

Abdeslam Mahanna, physicien et militant démocrate

Ahmed Mahiou, ancien doyen de la Faculté de droit d’Alger, juge ad hoc à la Cour internationale de justice

Lila Mansouri, militante associative

Myriam Maupin, militante et activiste des droits de l’Homme

Larbi Mehdi, Faculté des sciences sociales, Université d’Oran

Nourredine Melickechi, physicien

Sidi Si Ahmed Menad, expert climatologue

Rachid Menana, médecin spécialiste

Malika Mersroua, militante politique

Amar Mohand-Amer, historien

Kamel Moktefi, toxicologue et militant

Rabah Moulla, enseignant et militant

Ramdane Moulla, ancien parlementaire, militant du CAMAN

Abderahim Moussaouer, universitaire, militant du FFS

Farid Ouadah, militant démocrate de l’émigration

Rachid Ouaïssa, professeur des universités

Salah Oudahar, directeur du Festival Strasbourg-Méditerranée

Belaïd Ould Brahim, commercant

Hichem Ould Brahim, ingénieur en aéronautique

Fatma Oussedik, sociologue

Kahina Redjala, militante associative

Youcef Rezzoug, journaliste

Abdelkader Saadallah, consultant en géosciences

Madani Safar-Zitoun, citoyen

Djaballah Saïghi, ingénieur et activiste politique

Adel Sahraoui, militant citoyen

Saïd Salhi, défenseur des droits humains

Aldja Seghir, militante associative

Brahim Senouci, écrivain

Menouar Siad, chercheur en sciences nucléaires

Hocine Sifaoui, enseignant Université Bejaïa

Nabila Smaïl, avocate

Khaoula Taleb-Ibrahimi, professeure des universités

Loucif Nasser Timsiline, auditeur interne, militant de la citoyenneté

Sandra Alex Triki, enseignante UBM

Mohammed-Idir Yacoub, architecte, militant du FFS

Farid Yaker, militant associatif

Nadia Yefsah, militante démocrate

Mohamed Zaaf, professeur de l’Université de Annaba

Youcef Zirem, écrivain

Rachid Zouaimia, professeur d’Université