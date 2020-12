Publié dans Libération le 25 – 12 – 2020

La sélection marocaine de football des moins de 20 ans s’est qualifiée jeudi à la phase finale de la Coupe d’Afrique des nations de la catégorie (Mauritanie-2021), après son nul (1-1) face à son homologue libyenne, dans un match disputé pourle compte de la 4ème journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF-U20).

Les juniors marocains ont d’abord mené (1-0) grâce à une réalisation sur penalty d’Oussama Targhalline (31e), avant d’être rejoints au score par les Libyens qui ont marqué par Mohamed Khalil à la 47e minute. Suite à cette rencontre, le Maroc conforte sa place en tête du classement avec 5 points, devant la Libye (4 points) et la Tunisie (2 points). L’Algérie, qui a joué tous ses matches du tournoi sans aucune victoire (1 nul et 2 défaites), est éliminée (1 point). L’équipe marocaine est la première qualifiée à la phase finale de la CAN-2021, prévue entre le 14 février et le 4 mars 2021 en Mauritanie.

Les Libyens vont se mesurer ce dimanche à leurs homologues tunisiens, qui devront remporter ce match pour pouvoir se qualifier. En cas de match nul, c’est la sélection libyenne qui rejoindra l’EN. Le tournoi de l’UNAF se déroule sous forme d’un mini-championnat, au bout duquel les deux premiers sont qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie, qui verra la participation de 12 sélections.

Outre la Mauritanie, pays organisateur, 10 pays ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental, à savoir le Maroc, la Gambie, l’Ouganda, la Tanzanie, le Mozambique, la Namibie, le Ghana, le Burkina Faso, la Centrafrique et le Cameroun.

Cliquez ici pour lire l’article depuis sa source.

maghress