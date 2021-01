Atelier pour la mise en place des caisses régionales de solidarité santé

L’Atelier de lancement pour la mise en place des caisses régionales de solidarité santé(CRESS) dans la Wilaya du Brakna s’est tenu à Aleg le 17 Novembre 2020, sous la Présidence de la Secrétaire Générale du Ministère de la santé, le Docteur Ba Halima Yaya.



Cette mise en place de CRESS promouvant notamment la mutualisation du risque maladie traduit pleinement la volonté du Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie d’assurer à toute sa population l’accès à des services de santé de base de qualité pour accélérer la réduction de la mortalité et de la morbidité.

Il s’agit d’un système d’assurance maladie professionnalisé, agréé et subventionné (actuellement par l’Union européenne puis progressivement et à terme par le Ministère de la santé), qui est conçu comme devant remédier notamment au sous-financement constaté du secteur et la non équité observée dans l’accès aux soins tout en visant en parallèle l’amélioration de la qualité de l’offre de soins pour les populations (notamment celles du secteur informel et autres personnes démunies ou à faible revenu).

Dans un premier temps, les habitants de 8 Moughataas répartis dans 3 Régions sanitaires, celle de Nouakchott Nord, celle de Nouakchott Ouest et la région du Brakna auront la possibilité d’adhérer à la Caisse Régionale de Solidarité Santé (CRESS). L’objectif est que plus de 400.000 personnes soient assurées d’ici 2024 et, parmi elles, environ 190.000 personnes démunies.

Après Nouakchott, c’est donc dans la Wilaya du Brakna qu’a officiellement été lancée en ce 19 décembre 2021 cette initiative du Ministère de la santé, financée par l’Union européenne et mise en œuvre par Enabel, l’Agence belge de développement.

