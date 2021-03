Attentats terroristes déjoués par l’ANP dans la capitale ( MDN)

Attentats terroristes déjoué par l’ANP dans la capitale ( MDN)

Le démantèlement d’un réseau terroriste dans la capitale a permis de mettre en échec, un plan d’attentat à l’explosif dans la capitale, indique mercredi le MDN dans un communiqué.

En effet, dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, les services de sécurité du Ministère de la Défense Nationale (MDN) ont réussi, durant la semaine en cours, à démanteler un réseau composé de trois éléments de soutien à un groupe terroriste qui active dans les hauteurs de Tipaza, précise le MDN. Après investigations, il s’est avéré que l’un des membres du réseau avait acheminé une bombe de confection artisanale, qu’il a posée dans un lieu précis aux environs de la Commune des Eucalyptus dans la Capitale, ajoute la même source.

« Cet engin explosif, qui devait être utilisé pour perpétrer des attentats criminels à Alger, a été localisé et désamorcé, le 2 mars 2021, par un groupe d’intervention spéciale de l’ANP dépêché sur les lieux », indique le MDN.

La capitale constitue la cible privilégiée des groupes terroristes en quête de coup médiatique notamment suite aux coups durs notamment la neutralisation du noyau dur de l’organisation terroriste AQMI qui a tenté de restructurer en Algérie ainsi que la saisie d’un arsenal de guerre. Ce nouveau coup de filet renseigne sur l’efficacité du travail de renseignement ainsi que la détermination et l’engagement du haut commandement de l’ANP , pour la préservation de la sécurité et la stabilité et la sécurisation du mouvement populaire Hirak notamment suite aux révélations du terroriste Hassan Zerkane « Abou Dahdah » sur l’existence d’un complot visant la stabilité du pays. Il a Il a évoqué, dans la vidéo, des tentatives de récupération du hirak par des parties hostiles à l’Algérie, dans l’objectif de dévier le mouvement pacifique à travers des infiltrations organisées. « Ces parties ne reconnaissent pas le caractère pacifique .l’objectif est de reproduire le même scénario en Syrie, Lybie et Yémen », dit-il.

Neila Benrahal /rédaction web

elmoudjahid