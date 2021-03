Attribution d’un marché : King Pharma dénonce des manœuvres visant à l’éliminer de la course

King Pharma, l’un des grossistes de la place a protesté vigoureusement contre des manœuvres visant à annuler l’attribution d’un marché d’approvisionnement en médicaments pour le compte du ministère de la santé, via la centrale d’achat des médicaments et consommables (CAMEC).

En effet, après avoir pris part à l’appel d’offres international N° 01/2020 CAMEC auquel ont participé plus de 47 prétendants nationaux et internationaux, King Pharma remporte le marché de plus de 300 millions Ouguiyas, avec 386 items, selon le PV de la commission centrale des marchés, en date du 7 au 10 février 2021. Elle arrive largement en tête des postulants. L’agence King Pharma avait auparavant satisfait aux conditions exigées par la CAMEC, à savoir la prorogation de la validité des offres et de leur garantie exigée par la CAMEC. La notification fournie par sa banque court jusqu’au 30 avril 2021, sous le N° OLG002-201975A1.

Mais c’était semble-t-il sans compter sur des concurrents dont certains ne lésinent pas sur les moyens, pour bloquer la procédure et partant, écarter King Pharma. Questions de jalousie ? Pour eux, le pactole est trop gros pour King Pharma. « Nous avons été informés, de sources fiables, de ces manœuvres de sape visant à saborder notre sélection», affirme amer Dr. Teyib Akhyarhoum, pharmacien de formation, avec 30 ans d’expérience dans le secteur. Les « instructions venues de très haut» auraient ordonné : « Trouvez-nous les moyens pour éliminer King Pharma », suspecte une source proche de la boîte. Les adversaires de King Pharma n’hésitent pas à parler de « marché de gré à gré » alors que l’appel était à concurrence et que toutes les procédures ont été respectées et poursuivies par les services et directions habilités (commission des marchés de la CAMEC, du ministère de la santé, et la commission centrale des marchés), écrit King Pharma. Les pauvres fonctionnaires devraient donc exécuter ces ordres.

Aussitôt après, la direction de King Pharma adresse une plainte auprès du Président de la République. Dans sa correspondance, le Dg de King Pharma dénonce les manœuvres visant à écarter son institution, jusque-là attributaire du marché pour avoir rempli toutes les conditions légales et financières y afférant.

Se référant au discours et engagement du président de la République Mohamed Cheikh El Ghazwani, à l’occasion de sa déclaration de candidature, le 1er mars 2019, au stade Cheikh Boydia, selon lesquels, il œuvrera pour une Mauritanie juste et égalitaire… qu’il rétablira dans leurs droits toutes les victimes d’injustice, le Dg de King Pharma espère voir les procédures respectées comme le souhaite, la majorité des mauritaniens, et voir disparaître, à jamais, de notre pays, toutes sortes de magouilles, de clientélisme et de manœuvres déloyales.

Fondé depuis 2005, King Pharma est un grossiste répartiteur en Mauritanie, elle participe depuis bien longtemps dans les appels d’offres nationaux et internationaux dans les pays ouest-africains (Sénégal et au Mali). Elle compte de nombreux partenaires et fournit des produits aux structures de l’Etat dont l’Armée nationale.

Sur le plan social, King Pharma qui emploie plus de 80 employés s’acquitte de toutes ses obligations sociales vis-à-vis de l’état et de ses partenaires.

Sur le plan sanitaire et humanitaire, King Pharma contribue à soulager les malades à dialyser, des sidéens, des malades des MST et ceux souffrant de cancer à qui elle offre des médicaments gratuits et des campagnes de sensibilisation.

Source : lecalame