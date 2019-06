Comme prévu, les premiers résultats indiquent que le candidat issu des rangs de la L’Armée nationale a obtenu une majorité inconfortable qui repose , au fond , sur le bloc conservateur pour la raison du vainqueur est toujours la meilleure . Pour la forme , celui-ci a bénéficié du soutien de diverses sensibilités politiques réunies , en vertu d’une logique de l’immédiatement possible , par le désir de réaliser , à ce moment précis de l’histoire du pays , une alternance pacifique au pouvoir .

En face les rêves de l’opposition historique, née au lendemain du déclenchement du processus démocratique en 1991 , se sont, à jamais , disloqués dans un spectacle pathétique qui incite à approfondir davantage la pensée dialectique sur les soubassements des confrontations politiques en Mauritanie.

Pour combler le vide résultant de la disparition de l’opposition historique , (parce que la nature à horreur du vide) , des oppositions variables qui vont de la souplesse des prétentions civilistes à la rigidité des revendications sectaires , se sont manifestées à travers les urnes .

Il semble , à première vue , que la confrérie des « frères » islamistes qui cherchent à se protéger par la voie de la Démocratie ainsi que leurs frangins de la fratrie des cavaliers du changement ainsi que tous ceux qui ont parié sur le candidat technocrate , issu de l’Etat profond , font , en réalité , partie des contradictions et autres visions à court terme de ce qu’on appelle communément » la Mauritanie profonde » ( le pays profond ou mouritaniya al a’magh) ..

Par ailleurs le vote communautaire a franchi le Rubicon , il est désormais nu dans la mesure où il est apparu , au grand jour , sous la forme d’une opposition raciale qui revendique ses droits sur la base des statistiques discriminatoires au regard de la citoyenneté.

Il reste que la Mauritanie a , au-delà de toutes considérations, besoin , plus que jamais .. ( et ce sont là mes premiers mots à l’intention du nouveau Président que je félicite et pour lequel je souhaite plein succès soit dit en passant ) ,

d’un Président qui sera le Président de tous les Mauritaniens. aussi bien , ceux qui ont voté pour lui que ceux qui ont voté contre lui ..

d’un Président qui saura , par des actes et non par des paroles , prouver qu’il possède une intelligence politique à même de rassembler les divers acteurs du paysage fragmenté autour des fondamentaux de la patrie et de intérêts supérieurs de celle-ci.

D’un homme d’Etat doté d’un sens stratégique qui lui permet de penser à l’avenir des futures générations en évitant d’être pris au piège de la préparation des prochaines élections…

Abdel Kader ould Mohamed