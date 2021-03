Au moins 22 morts dans l’attaque de villages au Niger (Reuters)

NIAMEY, 21 mars (Reuters) – Des hommes armés ont tué au moins 22 civils dimanche dans l’ouest du Niger, près des frontières du Mali et du Burkina Faso, a-t-on appris de trois sources.

Les assaillants ont attaqué trois villages de la région de Tillabéri. Une source au sein des services de sécurité a attribué la responsabilité de cette attaque à des combattants de l’organisation Etat islamique. Les deux autres sources locales n’ont pas désigné d’auteurs présumés.

Alfouzazi Issintag, maire de Tillia, la municipalité dont dépendent les trois villages, a dit à Reuters qu’il y avait eu « beaucoup de morts », sans fournir de nombre.

Cette région de Tillabéri a déjà été lundi dernier le théâtre d’une attaque dans laquelle ont péri au moins 58 civils. Les assaillants avaient alors attaqué un convoi de retour d’un marché hebdomadaire et un village situé à proximité.

Le 2 janvier, au moins 100 civils ont été tués dans des assauts contre deux villages de Tillabéri.

Cette région du Niger ainsi que le Mali et le Burkina Faso voisins sont en proie à l’activité de groupes islamistes contre lesquels ces pays, réunis au sein du G5 Sahel avec la Mauritanie et le Tchad, luttent avec l’appui de la France. (Boureima Balima et Moussa Aksar Version française Bertrand Boucey)