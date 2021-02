Aucun avion militaire des Forces royales air (FRA) n’a violé l’espace aérien espagnol contrairement aux rumeurs qui ont été largement partagées sur les réseaux sociaux, ces dernières semaines. Explications.

La fake news a été largement partagée, et surtout commentée, sur les réseaux sociaux. Un avion militaire marocain aurait violé l’espace aérien espagnol, par deux fois, pour atterrir et décoller de l’aéroport de la Grande Canarie. Présenté comme un Hercules C-130 des Forces royales air, les mêmes rumeurs affirment qu’il volait «déguisé» sous les coordonnées d’un vol commercial de Royal Air Maroc reliant Casablanca aux Canaries, puis à Laâyoune, chef-lieu du Sahara marocain.

Des médias ibériques, sans vérification, ont relayé les mêmes rumeurs ajoutant à l’émoi des internautes espagnols dont certains criaient carrément au scandale.

Ce lundi 1er février, la majorité de la presse espagnole, dont l’agence EFE, a relayé la stricte vérité sur cette prétendue violation de l’espace aérien du voisin du Nord, les 23 décembre et 20 janvier. Ces médias reprennent surtout les déclarations de l’AENA, l’organisme chargé de gérer les aéroports espagnols, et qui a formellement démenti une quelconque arrivée d’un avion militaire marocain sur le sol des Îles Canaries.

Pourquoi il faut se méfier de l’application FlightRadar24

A l’origine de la méprise, on retrouve la célèbre application FlightRadar24 qui traque les vols partout dans le monde et qui est devenue l’un des passe-temps favoris des internautes en période de confinement.

Cette application collecte les données sur les vols selon un système binaire. Mais il suffit de la moindre erreur pour que les coordonnées transmises correspondent à un autre vol. Et c’est ce genre d’erreurs qui est survenu avec l’histoire du Hercules C-130 qui était en réalité un ATR-72-600 assurant de simples vols commerciaux entre Casablanca, les Îles Canaries et Laâyoune.

L’agence EFE rappelle comment les mêmes allégations ont fait le tour des réseaux espagnols quand, en août, l’armée de l’air espagnole aurait obligé un F-16 marocain à quitter l’espace aérien du voisin du Nord!

Par Mohammed Boudarham

le360.ma