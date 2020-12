L’annonce de la disparition de Ba Houdou, très tôt ce matin, a provoqué un réveil brutal et un émoi profond chez nous. Avec sa disparition c’est une importante page de l’histoire de Bagodine qui se referme.

Nous l’avions connu et l’avions même pratiqué aussi bien dans la politique que dans la vie. Il incarnait un destin qui en avait forgé d’autres. Une vie pleine, portant la marque des grands hommes, bref une réussite De son parcours politique je retiens trois choses : le sens de l’écoute, la douceur dans le verbe et l’efficacité dans l’action.

Un parcours politique élogieux, après avoir occupé les plus prestigieuses directions. Il a obtenu cumulativement le mandat de Maire de la commune de Bagodine et celui de député du département de Mbagne, avec un parti peu connu du grand public.

D’ailleurs ses deux mandats constituent le meilleur résultat du parti UCD à l’époque. C’est dire que ce résultat découle d’abord du mérite personnel d’un homme qui incarnait un leadership incontestable.

C’est ce leadership, qui va lui valoir le poste de Commissaire à la promotion des investissements, qui va couronné ce riche parcours.

L’une des particularités de Ba Houdou est qu’on hésite toujours à le qualifier comme politicien ou comme technocrate. Car il était les deux à la fois Il avait déjà délocalisé son action politique, en choisissant comme base, la commune de Sebkha.

Lorsque j’avais publié, un texte en hommage au vieux lirwane, paix à son âme. Il n’avait pas hésité à me joindre par au téléphone. Ce jour là, il m’a signifié, qu’ils devaient eux-mêmes rendre hommage au vieux de la sorte. Alors voilà que je l’ai fait à leur place.

Et que j’ai quasiment dit tout ce qu’ils devaient dire. Il m’a exprimé leur attachement au vieux et la tristesse qu’ils ont ressenti. Pour conclure il m’avait dit ceci : « Nous aussi, nous faisons de notre mieux et nous ferons tout, pour perpétuer son œuvre ».

Voulait-il encore mieux symboliser son attachement au vieux ? Lorsqu’il s’est investi dans la conquête de la commune de Sebkha. Aujourd’hui pour l’histoire, je devais écrire ces quelques lignes, pour témoigner que Monsieur Ba Houdou croyait à Bagodine et avait encore beaucoup d’ambitions pour ce village. Mais le destin en a décidé autrement. Il avait choisi Nouakchott, à la fin de sa carrière et la terre de Nouakchott l’a choisi, à la fin de sa vie. Le sort a encore voulu qu’il regagne le vieux dans la terre de Ksar.

Prions tous pour le repos de son âme.

Oumar Lamine Diallo

Cridem