Bagarre générale entre Tunisiens et Libyens juste après le sifflet final : L’UNAF va-t-elle sévir comme elle l’a fait dans le cas du Marocain Maouhoub ?

Rédigé par A. KITABRI le Lundi 28 Décembre 2020 -lopinion.ma

Bagarre générale entre Tunisiens et Libyens juste après le sifflet final : L’UNAF va-t-elle sévir comme elle l’a fait dans le cas du Marocain Maouhoub ?



Juste au sifflet final du dernier match du tournoi qualificatif à la CAN U20 prévue en Mauritanie à la fin janvier début février 2021, entre la Tunisie et la Libye, une bagarre générale a eu lieu et à laquelle les joueurs des deux parties ont pris part. Il a fallu l’intervention des services d’ordre pour y mettre fin.

La Libye avait besoin d’un nul pour se qualifier et accompagner le Maroc en Mauritanie pour représenter la zone UNAF (Union Nord-Africaine du Football)

A 5 minutes de la fin du match, les Libyens étaient qualifiés. Mais les Tunisiens ont réussi à marquer le but de la qualification à la 86ème minute. Les Libyens ont tenté de revenir dans le match sans y parvenir faute de temps. Une fois le but marqué, les Tunisiens n’avaient plus qu’un seul objectif: jouer la montre ce qui a énervé les Libyens déjà à fleur de peau le but annonçant leur élimination. Des rixes ont eu lieu sur le terrain et se sont poursuivies après le sifflet final. Les Tunisiens qualifiés risquent de perdre quelques joueurs pour suspension avant même de rejoindre la Mauritanie. Cela bien sûr si les organisateurs se montrent aussi pointilleux et stricts comme ils l’avaient été dans le cas du joueur marocain El Mehdi Maouhoub pour comportement antisportif. Affaire à suivre…

lopinion.ma