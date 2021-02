Balla Touré prend politiquement ses distances avec Biram Dah ABEID et fustige la gouvernance de Ghazouani.

Une autre trajectoire politique, c’est ce que s’est tracé désormais Balla Touré, un soutien de de la première heure de Biram Dah ABEID et membre très influent du Rassemblement pour une action globale (RAG) et de l’Initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste (IRA-Mauritanie).



En conférence de presse ce mardi 16 février à Nouakchott, à son domicile, Balla Touré a annoncé la création d’un mouvement politique intitulé « Le Sursaut Populaire Démocratique », prenant ainsi politiquement ses distances avec Biram Dah ABEID, arrivé deuxième lors de l’élection présidentielle de 2019.

Face à la presse, Balla Touré, coordinateur du mouvement « Le Sursaut Populaire Démocratique », a fait d’entrée de jeu un diagnostic sans complaisance de la gouvernance du président Ghazouani, avant de revenir sur les raisons qui ont amené à la création de leur mouvement politique.

« Nos espoirs ont été trahis, explique Balla Touré. Aujourd’hui, regardez comment nous vivons dans ce pays : le peuple est dans le désarroi. Vous avez visité nos écoles ? Vous avez visité nos hôpitaux ? Dans ses structures publiques, les mauritaniens ne veulent plus s’y rendre […]. Les mauritaniens vivent mal. À Nouakchott, les familles, qui peuvent couvrir les 3 repas, sont très peu nombreuses. A l’intérieur du pays, c’est la famine quasi généralisée. A cela s’ajoute la récurrence de la violation des droits humains. On continue à tabasser les jeunes parce qu’ils veulent aller à l’université. On continue à tabasser les villageois parce qu’ils refusent que des poubelles soient versées sous leur nez, à Tiviritt où des femmes ont été trainées, blessées, martyrisées. On viole le sacro-saint droit à l’expression, à la liberté. Les droits de l’homme se trouvent confisqués par un régime qui n’a plus le soutien des mauritaniens. Nous sommes nombreux, nous les mauritaniens, qui ne nous reconnaissons plus en ce régime qui est devenu minoritaire ».

Le coordinateur du mouvement « Le Sursaut Populaire Démocratique » a invité la classe politique mauritanienne à dépasser « les intérêts personnels, de clans et de groupes » pour regarder en face l’intérêt de la Mauritanie, rappelant au passage qu’ «il y’a du feu dans la demeure ».

« Nous sommes mouvement de contre-propositions. Nous avons décidé de proposer une alternative et une autre façon de militer pour que des changements profonds interviennent en Mauritanie et pour qu’enfin, la Mauritanie soit un pays véritablement démocratique, libre et égalitaire, pour qu’il n’y ait plus de racisme, d’exclusion, de tortures publiques », a déclaré Balla Touré qui n’a pas manqué de s’interroger sur ce qu’est devenue l’opposition démocratique.

Un pas vers la rupture

Jusqu’ici, Balla Touré a été un fidèle parmi les fidèles de Biram Dah ABEID. Un pas a-t-il été franchi vers une rupture entre les deux ? La réponse a été renvoyée aux calendes grecques par Balla Touré qui affirme qu’il restait à IRA-Mauritanie que dirige Biram Dah ABEID. Une manière pour lui de dissiper tout nuage qui pourrait laisser planer la consommation du divorce.

« Nous ne quittons pas IRA-Mauritanie. Depuis 3 mois, nous travaillons à la mise en place de cette organisation politique. Il y’a quelques jours, j’étais sur le terrain pour travailler en faveur des droits humains pour IRA-Mauritanie. Nous restons à IRA-Mauritanie et nous allons continuer à défendre les droits humains, à dénoncer les violations des droits de l’Homme », a déclaré Balla Touré qui a reçu ouvertement le soutien de la député RAG/SAWAB, Coumba Dada Kane, vice-présidente de IRA-Mauritanie.

Pour rappel, après avoir été reçu deux fois par le président mauritanien Mohamed Cheikh Ghazouani, Biram Dah ABEID annonçait qu’il enterrait la hache de guerre. « La Mauritanie a changé… », avait-il déclaré à nos confrères de « Initiatives News ». Une déclaration qui a fait couler d’encre…

Texte : par Babacar BAYE NDIAYE, pour Cridem

