Belle réponse de Aziz Akhannouch à l’aboyeur Hassan El Kettani !

Monsieur Aziz Akhannouch, Marocain et Amazigh pure souche est sorti de ses gonds face aux trahisons de ce déculotté de Hassan El Kettani, tout particulièrement en cette période de pandémie à la COVID-19.

En effet, Monsieur Aziz Akhannouch a rendu la pareille à cet idéologue du terrorisme qu’est ce Hassan El Kettani, ce voyou semeur de trouble au sein la société marocaine, notamment après avoir rendu illicite la célébration du Nouvel An Amazigh (Berbère).

Aussi, Monsieur Aziz Akhannouch, en pur Amazigh et Marocain, a bien présenté ses vœux à tous les Marocains, sans aucune exception de religion,(Juive ou Musulmane) ou du peuple (Arabe ou Berbère) à l’occasion de la nouvelle année Amazigh 2971 et ce, sur sa page Facebook en raison de la pandémie de la COVID-19.

Dans sa magistrale intervention, Monsieur Aziz Akhannouch a, à cette occasion, rendu un hommage à l’artiste Ahmed Badouj, décédé suite au COVID-19 et déclaré que « le contexte actuel ne nous permet pas de revivre les mêmes célébrations, mais cela ne nous empêche pas d’exprimer notre joie pour la nouvelle année et pour le processus et les victoires réalisées pour la cause Amazighe lors des dernières années ».

Monsieur Aziz Akhannouch a conclu son propos en ces termes « Le meilleur est pour l’avenir et nous aurons d’autres acquis à célébrer. Assegass Ambarki 2971 à tous les Marocains ».

Les Marocains ne peuvent que dire grand bravo à Monsieur Aziz Akhannouch et grand Tfou (gros crachat) à cette tantouze de Hassan El Kettani qui se prélasse dans une luxueuse villa du quartier le plus chic de la capitale marocaine (Rabat)avec du personnel de maison à tire la rigole s’il vous plait.

