Pas de remarques particulières même si le département de keur macéne est le parent pauvre des départements du Trarza surtout quand Boutilimit est associée aux décisions .

Depuis 1958 jusqu’à 1995 keur macene n a appartenu à un gouvernement en république islamique de Mauritanie ce n’est qu à partir des années 1995 que le département a eu son premier porte feuille ministériel j éspére qu on ne revient pas au passé.

Une remarque purement technique le ministre secrétaire général du gouvernement n est pas membre du gouvernement il n est pas responsable devant le parlement c est pour ces raisons qu il est nommé par décret unique et non le décret nommant le gouvernement tout entier sachant qu’il a bien été nommé par décret avant celui du gouvernement la liste publiée dans les médias il y figure d ailleurs avec le premier ministre.

Lire le commentaire ICI

http://essahraa.net/fr/html/08092019-1440