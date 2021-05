Bonne gouvernance : Lancement du premier rapport « FITI » en Mauritanie.

Nouakchott, 18/05/2021

Le ministre des pêches et de l’Économie maritime, M. Abdel Aziz Ould Dahi a supervisé, mardi, en présence du ministre des Finances, M. Mohamed Lemine Ould Dhehbi, le lancement du rapport de l’initiative « Fisheries transparency initiative » FITI (Transparence dans le secteur de la pêche) au titre de l’année 2018.

La publication de ce document produit par le Groupe national multipartite (GNIM) constitue l’une des douze exigences de la « Fisheries transparency initiative » (initiative internationale de transparence dans le secteur de la pêche) à laquelle la Mauritanie a adhéré depuis 2018.

Ouvrant la cérémonie de lancement du rapport, le ministre de la pêche a souligné qu’il s’agit d’un évènement historique marquant la bonne gouvernance en Mauritanie, qui est le premier pays arabe et africain à adhérer à cette initiative internationale de transparence dans la pêche. « Ce rapport permettra au contribuable à avoir un accès facile aux données relatives à la gestion de ce secteur important », a-t-il souligné.

« La transparence, qui occupe une place prépondérante dans le secteur des pêches et de l’économie maritime, constitue un élément indispensable dans l’administration et la gestion durable de ce secteur pour lequel elle contribue à renforcer la confiance des investisseurs qu’elle attire sans cesse », a rappelé le ministre.

« Cet attrait est d’autant plus important pour booster le secteur et le rendre plus performant et capable de faire face aux conséquences néfastes de la pandémie de la Covid 19 », a-t-il poursuivi. « La publication de ce rapport relatif aux données de l’année 2018 constitue en soi une réalisation importante », a souligné le ministre.

Selon ses promoteurs, La FITI constitue un effort mondial visant à aider les pays côtiers comme la Mauritanie, à publier des informations sur la gestion des pêches maritimes considérées comme crédibles, accessibles à tous, complètes et compréhensibles.