Bpifrance disposé à promouvoir l’investissement en Mauritanie

Le ministre des Affaires économiques et de la Promotion des Secteurs productifs, M. Ousmane Mamadou Kane, a rencontré, vendredi à Paris, le directeur exécutif de la banque publique d’investissement de France (Bpifrance), M. Pedro Novo, accompagné de la directrice des relations internationales de l’établissement, Mme Isabelle Bébéar.

Au cours de la rencontre, les deux parties ont discuté de l’appui et de l’accompagnement que la banque peut apporter aux investisseurs français en vue de profiter des opportunités d’investissement en Mauritanie.

Elle a permis également d’étudier les voies et mécanisme susceptibles de renforcer le partenariat entre la Mauritanie et la Bpifrance et de profiter de l’assistance technique et de l’expertise françaises pour la promotion de la Caisse de dépôt et développement (CDD) et de l’Agence de Promotion des investissements en Mauritanie (APIM).

A L’issue des discussions, les responsables de la Bpifrance d’investissement ont exprimé la disponibilité à contribuer à la promotion de l’investissement dans notre pays et à l’appui des structures d’investissement mauritaniennes.

Les deux parties ont enfin décidé d’organiser une visite du directeur exécutif de la Bpifrance en Mauritanie dans les plus brefs délais pour s’informer de près sur les opportunités d’investissement et discuter avec les responsables du secteur bancaire et du patronat des possibilités dans ce domaine.

Paris, 27/03/2021

AMI