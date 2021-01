Brakna: Plus de 30.000 familles bénéficient de l’opération cash transfer

Le coordinateur régional de la Délégation générale de la solidarité nationale et de la lutte contre l’exclusion « Taazour », M. Jeddoud Ould ElVil, a indiqué que le montant total alloué à la wilaya du Brakna est estimé à 595 millions MRO au profit de plus 30.000 familles dans les cinq moughtaas de la wilaya lors du lancement, jeudi à Aleg, de la deuxième phase de cash transfer.

Il a souligné que l’opération d’attribution des enveloppes financières s’effectue suivant des critères transparents et équitables, et en étroite coordination avec les autorités administratives, sécuritaires et municipales de la wilaya.

Il a ajouté que l’objectif de l’opération est d’aider les citoyens vulnérables, en particulier en cette période de deuxième vague de la pandémie COVID-19.

De son côté, le Wali mouçaid du Brakna, M. Mohamed El Moctar Baba, a indiqué que cette opération s’inscrit dans le cadre de l’appui qu’apporte Son Excellence le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux couches les plus pauvres de la société, soulignant l’importance de cette aide qui permettra d’atténuer les conséquences de la pandémie sur les populations les plus vulnérables de la wilaya.

De son côté, Mme Oumkelthoum Mint Ahmed Messaoud, qui a bénéficié de cette aide financière directe, a exprimé sa gratitude au Président de la République pour ce geste généreux en faveur des familles démunies.

Pour sa part, le militant de la société civile, M. Hussein Ould Merbeh, a salué les interventions de Taazour, soulignant qu’il s’agit d’efforts généreux et nobles visant à prendre soin des couches pauvres, défavorisées et vulnérables de la société.