Bressuire : 300 manifestants pour un Sahara occidental libre et indépendant

.Près de 300 manifestants se sont rassemblés, samedi 19 décembre 2020, sur la place Saint-Jacques à Bressuire. Leur objectif ? Soutenir le Sahara occidental en conflit ouvert avec le Maroc et la fin récente d’un cessez-le-feu signé en 1991.

» Li-ber-té, indé-pen-dance ! » En français, parfois, en arabe souvent, les quelques 300 personnes rassemblées ce samedi 19 décembre à partir de 19 h 30, place Saint-Jacques à Bressuire ont scandé de nombreux slogans en soutien au Sahara occidental.

Ce pays situé au sud du Maroc, frontalier de l’Algérie et de la Mauritanie, a toujours fait l’objet de vives tensions diplomatiques entre le royaume du Maroc qui revendique sa souveraineté sur ce territoire de 266.000 km² depuis le départ des colons espagnols en 1976.

Ces dernières semaines, un regain de tension est apparu avec la rupture du cessez-le-feu de 1991 par le front Polisario, mouvement dont l’objectif est l’indépendance totale du Sahara occidental. Ce dernier accuse le Maroc d’avoir violé les traités internationaux en organisant le 13 novembre dernier une opération militaire dans la zone tampon de Guerguerat, au sud du territoire près de la frontière mauritanienne.

Protection des civils



» Nous réclamons la protection des civils sahraouis dans les zones occupées et l’application des droits internationaux humanitaires qui encadrent les situations de guerre « , affirme Hassan Mailid Ali, membre de l’association Culture Sahara et habitant de Nueil-les-Aubiers.

» Si nous manifestons un peu partout en France (Ndlr, il y a déjà eu des rassemblements à Paris, Nantes, Bordeaux et hier à Toulouse, en plus du rassemblement bressuirais), c’est parce qu’elle est membre du conseil de sécurité de l’ONU. La France doit agir pour arrêter la guerre et stopper la colonisation du Sahara occidental par le Maroc. Le peuple sahraoui a le droit de s’exprimer « , rajoute Hassan Mailid Ali.

A noter que la France ne fait pas partie des 78 pays dans le monde qui ont officiellement reconnu le Sahara occidental.

lanouvellerepublique