Camouflet magistral infligé aux ennemis du Maroc par les Etats-Unis d’Amérique sur le dossier du Sahara marocain.

Après la reconnaissance du Sahara marocain comme faisant partie intégrante du territoire marocain par les Etats-Unis d’Amérique, l’Ambassadeur américain en poste à Rabat, Monsieur David Fischer, a présenté, le 12 décembre 2020, la carte du Maroc incluant les Provinces du Sud.

Cette carte du Maroc, telle qu’elle a été adoptée par le Gouvernement Fédéral américain a été présentée lors d’un point de presse tenu par l’Ambassadeur Fischer, indiquant que la décisionhistorique des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara.

L’Ambassadeur David Fischer a, lors de ce point de presse, souligné qu’il comptait offir cette carte comme présent à Sa Majesté le Roi Mohammed VI en signe de reconnaissance du leadership audacieux du Souverain marocain et Son soutien continu et précieux en faveur de l’amitié profonde entre les Etats-Unis d’Amérique d’Amérique et le Royaume du Maroc.

L’Ambassadeur américain a, par la suite, signé la carte complète du Maroc que le gouvernement américain a officiellement adoptée.

A rappeler que la décision historique des Etats-Unis d’Amérique de reconnaître la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara a été annoncée le 10 décembre 2020 lors d’un entretien téléphonique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI avec le Président américain, Monsieur Donald Trump.

A titre de première concrétisation de cette initiative souveraine de haute importance, les États-Unis d’Amérique ont décidé d’ouvrir un Consulat à Dakhla, à vocation essentiellement économique, en vue d’encourager les investissements américains et contribuer au développement économique et social, au profit notamment des habitants des provinces du Sud marocain.

Dans la proclamation sur la reconnaissance de la souveraineté du Royaume du Maroc sur le Sahara, publiée le 10 décembre, le Président Donald Trump avait réaffirmé le soutien des Etats-Unis à la proposition d’autonomie sérieuse, crédible et réaliste du Maroc comme seule base pour une solution juste et durable pour la question du Sahara.

Farid Mnebhi.