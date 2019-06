Le Mali a été contraint au partage des points vendredi par la Tunisie. Les Aigles du Mali ont fait match nul (1-1) contre ceux de Carthage.

Par Ange Atangana

Publié le 29 juin 2019 à 11:05 | mis à jour le 29 juin 2019 à 11:05

Les Aigles de Carthage ont arraché le match nul (1-1) contre les Aigles du Mali vendredi à Suez. La Tunisie peut toujours espérer se qualifier pour le second tour avec ce résultat.

La Tunisie jouera un match crucial lors de la prochaine journée contre la Mauritanie.

Après deux sorties, la Tunisie ne compte toujours pas de victoire à la CAN 2019. Vendredi, les Aigles de Carthage ont de nouveau fait match nul (1-1) contre les Aigles du Mali à Suez. Une bourde du portier tunisien Mouez Hassen a permis aux Maliens de mener au score (70e). Les Tunisiens s’en sont remis à leur star Wahbi Khazri, sur coup franc, pour revenir à la marque (80e)

Il s’agit du deuxième match nul de la Tunisie à la CAN 2019. Les Tunisiens avaient déjà obtenu ce résultat lors de leur sortie inaugurale contre l’Angola. Ils sont désormais deuxièmes du groupe E avec 2 points. Le Mali domine cette poule avec 4 points. Les Maliens s’étaient offerts un festival pour leur première rencontre contre la Mauritanie (4-1) lundi.

Dans l’autre rencontre du groupe, l’Angola affronte la Mauritanie samedi à 14h30 TU. Les Mauritaniens font partie des bleus de la compétition. Ils disputent en effet la Coupe d’Afrique pour la première fois de leur histoire. Une nouvelle défaite contre les Palancas Negras réduirait leurs chances de qualification pour le second tour. Ils sont actuellement derniers du groupe avec zéro point et une mauvaise différence de buts (-3). Leur adversaire ne compte qu’un point et rejoindrait le Mali en cas de victoire.

