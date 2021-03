CAN 2022 : Cap-Vert, Mauritanie, Guinée-Bissau et Éthiopie qualifiés, Sierra Leone / Bénin reporté

Par Mamadou Bâ -31 mars 2021

Quatre sélections viennent de rejoindre les 19 autres pays déjà qualifiés pour la phase finale de la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations Cameroun 2022, ce mardi, à l’issue des différentes rencontres de la 6ème et dernière journée des éliminatoires. Il s’agit du Cap-Vert, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de l’Ethiopie.

Le seul ticket restant se jouera entre la Sierra Leone et le Bénin, dont le match a été reporté à la suite d’un imbroglio lié à des tests de Covid-19.

La Mauritanie se qualifie pour la deuxième fois consécutive à une phase finale de CAN. Les hommes de Corentin Martins avaient leur destin en main au moment de jouer cette 6ème et dernière journée et ils ont réussi leur mission « commando » à Bangui face à la Centrafrique (1-0), ce mardi, dans le groupe E. Le seul but de la rencontre a été marqué par Aboubakar Kamara (45’+2). Une victoire qui éliminait déjà le Burundi, avant même son match face au Maroc.

Le Cap-Vert avait besoin d’un point face au Mozambique, pour assurer sa qualification pour la CAN 2022, lors de cette 6ème et dernière journée dans le groupe F. Profitant d’un but contre son camp de Faisal Bangal (58’), les Requins Bleus terminent sur une victoire et la satisfaction d’être restés invaincus durant cette campagne. Le Cap-Vert fini au 2ème rang avec 10 points, juste derrière le Cameroun (1er, 11 pts), qui a été tenu en échec à Douala par le Rwanda (0-0).

Dans la « finale » pour la 2ème place du groupe I, les Djurtus de la Guinée-Bissau ont pulvérisé les Diables Rouges du Congo-Brazzaville (3-0). Piqueti a montré le chemin du succès à ses coéquipiers, en ouvrant le score, dans les arrêts de jeu de la première période (45’+1). Puis le buteur se mue en passeur pour Fréderic Mendy (73’). Jorginho parachève la victoire et la qualification quelques minutes plus tard (80’). À Thiès, le Sénégal, déjà qualifié, a arraché le point du match nul devant Eswatini (1-1), grâce à un but dans les arrêts de jeu de Cheikhou Kouyaté (90’+6)

Madagascar avait tout simplement besoin des trois points de la victoire à domicile face au Niger, pour valider son ticket. Malheureusement les Bareas n’ont pas su profiter de la défaite de l’Éthiopie à Abidjan devant la Côte d’Ivoire (3-1). Ce sont finalement les Éthiopiens qui vont accompagner les Ivoiriens à la prochaine CAN, au Cameroun, dans le groupe K.

En revanche, le match du Bénin contre la Sierra Leone n’a jamais démarré dans le groupe L, car cinq de leurs joueurs ont été testés positifs au Covid-19 lors de leur examen à Monrovia. Les Béninois ont refusé de descendre de leur bus affirmant que ces tests étaient truqués, car ceux effectués à Cotonou montraient que tous les joueurs étaient négatifs. La fédération béninoise parle d’« une honte » et demande à la CAF d’intervenir.

Les 23 équipes qualifiées pour la CAN 2022 sont, le Cameroun (pays hôte), l’Algérie, tenante du titre, le Sénégal, la Tunisie, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, les Comores, la Gambie, le Ghana, le Gabon, la Guinée équatoriale, le Zimbabwe, le Maroc, la Côte d’Ivoire, l’Égypte, le Nigeria, le Soudan, le Malawi, le Cap-Vert, la Mauritanie, la Guinée-Bissau et l’Éthiopie.

Résultats 6ème et dernière journée

Groupe A

Dimanche 28 mars 2021

Namibie / Guinée 2-1

Mali / Tchad 3-0 forfait

Groupe B

Lundi 29 mars 2021

Malawi / Ouganda 1-0

Burkina Faso / Sud Soudan 1-0

Groupe C

Dimanche 28 mars 2021

Soudan / Afrique du Sud 2-0

Ghana / Sao Tomé-et-Principe 3-1

Groupe D

Lundi 29 mars 2021

Angola / Gabon 2-0

RD Congo / Gambie 1-0

Groupe E

Mardi 30 mars 2021

Centrafrique / Mauritanie 0-1

Maroc / Burundi 1-0

Groupe F

Mardi 30 mars 2021

Cameroun / Rwanda 0-0

Mozambique / Cap-Vert 0-1

Groupe G

Lundi 29 mars 2021

Egypte / Comores 4-0

Togo / Kenya 1-2

Groupe H

Lundi 29 mars 2021

Algérie / Botswana 5-0

Zimbabwe / Zambie 0-2

Groupe I

Mardi 30 mars 2021

Sénégal / Eswatini 1-1

Guinée-Bissau / Congo 3-0

Groupe J

Dimanche 28 mars 2021

Tunisie / Guinée-Equatoriale 2-1

Tanzanie / Libye 1-0

Groupe K

Mardi 30 mars 2021

Côte d’Ivoire / Éthiopie 3-1

Madagascar / Niger 0-0

Groupe L

Mardi 30 mars 2021

Nigeria / Lesotho 3-0

Sierra Leone / Bénin reporté

Meilleur buteur

5 buts : V. Osimhen (Nigeria+1)

4 buts : Baghdad Bounedjah (Algérie+1), L. Mafouta (Centrafrique), S. Ntibazonkiza (Burundi), P. Tau (Afrique du Sud), P. Tau (Afrique du Sud)

3 buts : F. Kessie (Côte d’Ivoire+1) R. Mahrez (Algérie+1), P. Daka (Zambie), V. Aboubakar (Cameroun), B. Bounedjah (Algérie), F. Diedhiou (Sénégal), A. Iwobi (Nigeria), S. Khaoui (Tunisie), W. Khazri (Tunisie), H. Ziyech (Maroc), D. Bouanga (Gabon), A. Ceesay (Gambie)

2 buts : M. Salah (Égypte+2), Islam Slimani (Algérie), M. Ellafi (Libye), Sanad Al Warfali (Libye), A. Ayew (Ghana), A. Bancé (Burkina Faso), Y. Belaïli (Algérie), K. Billiat (Zimbabwe), N. Keïta (Guinée), Y. En-Nesyri (Maroc), S. Mané (Sénégal)…

Afrik.com