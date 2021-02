CAN U20 2021: Maroc-Tunisie en quarts, la Mauritanie éliminée

Le premier tour de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021) s’est achevé ce 22 février sur les qualifications du Maroc, de la Gambie et du Ghana pour les quarts de de finale de la CAN U20 2021. La Mauritanie, pays-hôte de ce tournoi, est éliminée.

C’est déjà fini pour l’équipe de Mauritanie en Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20 2021). Troisièmes du groupe A derrière les Camerounais et les Ougandais, les Mauritaniens n’ont pas réussi à décrocher une place en quarts de finale de la CAN U20 2021. Seuls les deux meilleurs troisièmes de ce premier tour pouvaient poursuivre l’aventure, aux côtés des deux meilleurs sélections de chaque groupe. Or, avec 3 points, ils font moins bien que les Tunisiens, 3e du groupe B avec 4 points, et les Ghanéens, 3e du groupe C avec 4 points également.

Les juniors du Ghana se sont laissé surprendre 1-2 par ceux de Gambie qui terminent deuxièmes derrière les Marocains. Des Lionceaux de l’Atlas qui, eux, ont dominé 3-0 des Tanzaniens éliminés, ce 22 février.

Cameroun-Ghana et Maroc-Tunisie le 25 février

Résultat, au prochain tour, les affiches seront Cameroun-Ghana et Maroc-Tunisie le 25 février, puis Burkina Faso-Ouganda et Centrafrique-Gambie le 26 février.

David Kalfa

RFI