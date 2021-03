CAN U20 Mauritanie 2021 : Le Ghana décroche son ticket pour la finale

Le coup-franc transformé par Percious Boah à la 33e minute au stade olympique de Nouakchott a donné au Ghana une victoire sur la Gambie et envoyé les Black Satellites en finale de la CAN U 20-Mauritanie 2021.

Rappelons que lors de la 3ème journée du groupe C, le Ghana avait perdu à Nouadhibou contre la Gambie (1-2). Le Ghana a donc pris sa revanche lundi 1er mars et s’offre une place en finale de la CAN U20 et peut-être un quatrième titre.La Gambie n’avait pas inquiété Danlad Ibrahim, le gardien de but ghanéen dont le premier vrai test est survenu à la 28e minute, avec un tir de Kajally Drammeh.

Les Gambiens auraient cependant pu aller à la pause à égalité après une mauvaise passe de Danlad qui a envoyé le ballon directement dans les pieds d’un adversaire.

Au début de la seconde période, les Young Scorpions ont pris un meilleur départ et ils ont menacé très tôt avec lune bonne frappe de Wally Fofana, bien arrêtée par le gardien ghanéen.

Les deux équipes ont procédé à des changements. La Gambie a fait entrer Alieu Barry et Alagie Kujabi pour remplacer Fofana et Ebou Camara. Le Ghana a fait jouer Frank Boateng et Mathew Cudjoe à la place d’Emmanuel Esseiam et de Mohamed Sulemana.

La possession de balle était plutôt pour la Gambie mais elle n’a pas pu percer le solide ghanéen.